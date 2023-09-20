الزراعة تنتهي من توقيع اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا غذائيا

الزراعة تنتهي من توقيع اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا غذائيا
التاريخ
9/20/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- رندا حتاملة- انتهت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، من توقيع اتفاقيات إنشاء 12 مصنعا غذائيا، بقيمة استثمارية تزيد على 50 مليون دينار، وتؤمن نحو ألفي فرصة عمل.
ووقعت الوزارة اليوم الاتفاقية الـ11 لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع البطاطا الغذائية في منطقة الموقر، والاتفاقية الـ 12 مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإنشاء مصنع مختص بتصنيع ( الشرنقة) بالمدينة الصناعية في الكرك، وهي تقنية تصنيعية تدعم زراعة الأشجار وتوفير المياه.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة أنجزت متطلبات محور التصنيع الغذائي الذي يضم 12 مصنعا قبل نهاية العام الحالي، وإنها تعمل على تجاوز هذا العدد وجذب عدد أكبر من المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.
ولفت الحنيفات إلى أن حجم الاستثمار بحسب الاتفاقيات الموقعة يزيد على 50 مليون دينار، بطاقة تشغيلية تناهز 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المحافظات التي تتوزع فيها هذه المصانع.
وأشار الحنيفات إلى أهمية الصناعات الزراعية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإحداث التنمية الاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة على المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والأعلاف وغيرها.
وبين أن هذه الصناعات تحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات: الخدمات اللوجستية، والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وتسهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية والابتكار والاستقرار الاقتصادي للأسر في الريف.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
20/09/2023 16:08:23
MENAFN20092023000117011021ID1107108933
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