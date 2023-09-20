الزراعة تنتهي من توقيع اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعا غذائيا

عمان 20 أيلول (بترا)- رندا حتاملة- انتهت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، من توقيع اتفاقيات إنشاء 12 مصنعا غذائيا، بقيمة استثمارية تزيد على 50 مليون دينار، وتؤمن نحو ألفي فرصة عمل.

ووقعت الوزارة اليوم الاتفاقية الـ11 لإنشاء مصنع متخصص في تصنيع البطاطا الغذائية في منطقة الموقر، والاتفاقية الـ 12 مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لإنشاء مصنع مختص بتصنيع ( الشرنقة) بالمدينة الصناعية في الكرك، وهي تقنية تصنيعية تدعم زراعة الأشجار وتوفير المياه.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة أنجزت متطلبات محور التصنيع الغذائي الذي يضم 12 مصنعا قبل نهاية العام الحالي، وإنها تعمل على تجاوز هذا العدد وجذب عدد أكبر من المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.

ولفت الحنيفات إلى أن حجم الاستثمار بحسب الاتفاقيات الموقعة يزيد على 50 مليون دينار، بطاقة تشغيلية تناهز 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المحافظات التي تتوزع فيها هذه المصانع.

وأشار الحنيفات إلى أهمية الصناعات الزراعية في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وإحداث التنمية الاجتماعية، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة على المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والأعلاف وغيرها.

وبين أن هذه الصناعات تحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات: الخدمات اللوجستية، والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وتسهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية والابتكار والاستقرار الاقتصادي للأسر في الريف.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

20/09/2023 16:08:23