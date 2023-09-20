776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في النصف الأول

عمان 20 أيلول (بترا) أشارت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بشكل أساس بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.

--(بترا)

رش/رق

20/09/2023 15:56:11