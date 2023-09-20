776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في النصف الأول

776 مليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في النصف الأول
التاريخ
9/20/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا) أشارت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 383.8 مليون دولار، بارتفاع نسبته 85.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بشكل أساس بالأرباح المعاد استثمارها والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.
--(بترا)
رش/رق
20/09/2023 15:56:11
MENAFN20092023000117011021ID1107108932
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