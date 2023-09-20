جلسة تشاورية لمناقشة خطة عمل برنامج "USAID لدعم البلديات

عمان 20 أيلول (بترا)- افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي اليوم الأربعاء الجلسة التشاورية لمناقشة خطة عمل برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لدعم البلديات.

وقال أبو عرابي في افتتاح الجلسة مندوبا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الوزارة والبلديات تتطلع بعد عام من العمل التشاركي والتكاملي مع البرنامج الى إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، تعتمد على الخصوصية والميزة النسبية لكل بلدية، وبما سيُسهم في زيادة إيرادات البلديات، والنهوض بالخدمات الأساسية للبلديات، وأبرزها حوسبة الخدمات الإدارية والمالية، ومعالجة النفايات الصلبة، وإيجاد بيئة سليمة لاستثمار أموال البلديات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الوصول للممارسات الفُضلى في مجال ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توجيه ودعم البلديات لإقامة مزارع للخلايا الشمسية لتوفير فاتورة الطاقة التي تتراوح بين (15% إلى 20%) سنوياً من موازنة كلّ بلدية، إضافة إلى إنشاء بيت الخبرة لمساعدة البلديات في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية والاستثمارية المُقترح إنشاؤها، وكذلك إنشاء مشاغل لصيانة آليات البلديات في أقاليم المملكة الثلاثة من خلال برنامج (USAID) لدعم البلديات في الأعوام القادمة.

ولفت الدكتور أبو عرابي إلى أنه تتم مراجعة التشريعات ذات العلاقة بهدف مواكبة التطوّر الذي يشهده قطاع البلديات، لضمان تطوير عمل وأداء وخدمات البلديات وتعظيم دورها الخدماتي والتنموي والاستثماري، باعتبار البلديات الركيزة الأساس التي تُغطي خدماتها معظم مناطق المملكة والمجتمعات المحلية.

من جانبها أكدت ممثلة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مها أبو عمير حرص الوكالة على العمل مع قطاع الإدارة المحلية في المملكة، وتمتين الشراكة مع وزارة الإدارة المحلية والبلديات، انطلاقاً من الأهداف الرئيسية للوكالة، في أن تُصبح البلديات حاضنات التنمية المحلية الرئيسية، في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الى أن الجلسة التشاورية تهدف إلى استعراض ومناقشة وتقييم أنشطة وبرامج السنة الأولى، وتطوير وتجويد آليات التعاون، وضمان وضع خطط وبرامج ومشاريع عملية للسنة الثانية من عمر البرنامج لدعم البلديات تستند على المتابعة والتقييم الدائمين للمشاريع والبرامج.

واستعرضت مديرة برنامج (USAID) لدعم البلديات ليندا طبيشات أنشطة البرنامج في السنة الأولى، ومخرجات الدراسات الفنية لقطاع البلديات بالتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وتدخلات البرنامج لدعم البلديات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، وأثرها المستدام لتطوير القطاع البلدي.

وتحدث خلال الجلسة التشاورية عدد من رؤساء البلديات حيث قدموا العديد من الرؤى والتوصيات للسنة الثانية من البرنامج، اعتماداً على الدروس المُستفادة من السنة الأولى.

وجرى خلال القسم الثاني من الجلسة التشاورية تقسيم المشاركين إلى (9) مجموعات عمل، ثلاث منها تُعنى بالاستثمار في قطاع البلديات، وواحدة تعنى بالتعاون بين الجامعات والبلديات، وتعنى مجموعة أخرى بإدارة النفايات الصلبة، وواحدة بنظم المعلومات الجغرافية.

كما تعنى مجموعة بالعدالة والمساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية، ومجموعة بإعادة هندسة الإجراءات خاصة بوزارة الإدارة المحلية، فيما تعنى المجموعة الأخيرة بتحديد خطوات العمل المقترحة التي تضمن النجاح والاستدامة. كما تم مناقشة عوامل النجاح والحلول المقترحة للمعوّقات من حيث المخاطر المُحتملة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للشركاء وأصحاب العلاقة.

--(بترا)

ن ع/اح

20/09/2023 15:55:55