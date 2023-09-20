الأمانة: إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

الأمانة: إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري
التاريخ
9/20/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)-أتلفت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، ضمن جولات التفتيش الاعتيادية على نظام المسالخ، 227 كغم من المعاليق غير الصالحة للاستهلاك البشري لأحد الملاحم التي تقدم عروضا وتخفيضا لأسعار هذه المنتجات.
وقالت الأمانة، إن فرق الرقابة الصحية التابعة لها، تقوم بجولاتها يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية.
--(بترا)
ع ع/ ف م
20/09/2023 15:53:01
MENAFN20092023000117011021ID1107108930
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