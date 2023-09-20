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الأمانة: إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

9/20/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)-أتلفت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، ضمن جولات التفتيش الاعتيادية على نظام المسالخ، 227 كغم من المعاليق غير الصالحة للاستهلاك البشري لأحد الملاحم التي تقدم عروضا وتخفيضا لأسعار هذه المنتجات.
وقالت الأمانة، إن فرق الرقابة الصحية التابعة لها، تقوم بجولاتها يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية.
--(بترا)
ع ع/ ف م
20/09/2023 15:53:01

MENAFN20092023000117011021ID1107108930

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