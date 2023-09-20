الاتحاد يحصل على جائزتي أفضل تطبيق بنكي والرقمي الأكثر ابتكاراً

الاتحاد يحصل على جائزتي أفضل تطبيق بنكي والرقمي الأكثر ابتكاراً
التاريخ
9/20/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- حصل بنك الاتحاد، على جائزتي "أفضل تطبيق بنكي" و"البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً" في الأردن عام 2023 من مجلة "إنترناشونال بيزنس"، تقديراً لمساهمته القيّمة التي أثرى بها القطاع المصرفي الأردني، كمؤسسة مالية يتمحور تركيزها حول خدمة العملاء منذ عام 1978.
ووفقاً للجنة التحكيم في المجلة فإن حصول البنك على الجائزتين، يعود لتفوّقه في مجال تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية، وخصائص الأمان المتطورة والمزايا التكنولوجية المبتكرة على التطبيق البنكي، مما جعله واحدا من أكثر التطبيقات البنكية شمولاً وفعالية، كونه صُمّم بعناية ليلبّي الاحتياجات البنكية الرقمية للعملاء.
ويسعى بنك الاتحاد إلى اتّباع أحدث المسارات التكنولوجية لتخطّي التحديات الأمنية المرتبطة بالحركات المالية الإلكترونية ومحاربة عمليات الاحتيال من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تجسيداً لالتزام البنك في عمل تغيير إيجابي في طريقة إدارة الناس لأموالهم.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للبنك، ناديا السعيد، أن حصول البنك على الجائزتين، هو انعكاس لجهوده في تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، والحرص الدائم على إيجاد حلول مبتكرة تلبّي توقّعات العملاء لضمان عمليات مالية آمنة وسلسة واستثنائية.
--(بترا)
رش/ف م
20/09/2023 15:47:16
MENAFN20092023000117011021ID1107108929
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