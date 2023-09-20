الاتحاد يحصل على جائزتي أفضل تطبيق بنكي والرقمي الأكثر ابتكاراً

عمان 20 أيلول (بترا)- حصل بنك الاتحاد، على جائزتي "أفضل تطبيق بنكي" و"البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً" في الأردن عام 2023 من مجلة "إنترناشونال بيزنس"، تقديراً لمساهمته القيّمة التي أثرى بها القطاع المصرفي الأردني، كمؤسسة مالية يتمحور تركيزها حول خدمة العملاء منذ عام 1978.

ووفقاً للجنة التحكيم في المجلة فإن حصول البنك على الجائزتين، يعود لتفوّقه في مجال تقديم الخدمات البنكية الإلكترونية، وخصائص الأمان المتطورة والمزايا التكنولوجية المبتكرة على التطبيق البنكي، مما جعله واحدا من أكثر التطبيقات البنكية شمولاً وفعالية، كونه صُمّم بعناية ليلبّي الاحتياجات البنكية الرقمية للعملاء.

ويسعى بنك الاتحاد إلى اتّباع أحدث المسارات التكنولوجية لتخطّي التحديات الأمنية المرتبطة بالحركات المالية الإلكترونية ومحاربة عمليات الاحتيال من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، تجسيداً لالتزام البنك في عمل تغيير إيجابي في طريقة إدارة الناس لأموالهم.

وأكدت الرئيسة التنفيذية للبنك، ناديا السعيد، أن حصول البنك على الجائزتين، هو انعكاس لجهوده في تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، والحرص الدائم على إيجاد حلول مبتكرة تلبّي توقّعات العملاء لضمان عمليات مالية آمنة وسلسة واستثنائية.

--(بترا)

رش/ف م

20/09/2023 15:47:16