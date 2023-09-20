انطلاق الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم غدا

عمان 20 أيلول (بترا)- تنطلق غدا الخميس، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023 / 2024.

ويلتقي ضمن المجموعة الأولى، فريق شباب حوارة مع حرثا، عند الخامسة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يواجه الكرمل نظيره الطيبة على نفس الملعب وبذات التوقيت الجمعة، قبل أن يلتقي مرج الحمام مع سحم عند السادسة مساء على ملعب شباب الحسين، فيما يستقبل جرش ضيفه وادي الريان عند السادسة مساء السبت على ملعب جرش.

ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الخالدية مع الحصن عند الخامسة مساء غدا الخميس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يستقبل غور الصافي نظيره رباع السرحان عند السادسة مساء الجمعة على ملعب الكرك.

ويلتقي بلعما مع دوقرة عند الخامسة مساء السبت على ستاد الأمير محمد، قبل أن يواجه الوحدة نظيره دير أبي سعيد عند السادسة مساء على ملعب الكرك.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه جرش والطيبة وشباب حوارة 4، مرج الحمام وحرثا وسحم 1، ووداي الريان دون نقاط.

في المقابل، انفرد دوقرة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، يليه الحصن والوحدة 4، دير أبي سعيد وبلعما 3، الخالدية ورباع السرحان 1، وغور الصافي أخيرا دون نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، جرى توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

20/09/2023 15:41:14