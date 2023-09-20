انطلاق الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم غدا

انطلاق الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم غدا
التاريخ
9/20/2023 2:35:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- تنطلق غدا الخميس، منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023 / 2024.
ويلتقي ضمن المجموعة الأولى، فريق شباب حوارة مع حرثا، عند الخامسة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يواجه الكرمل نظيره الطيبة على نفس الملعب وبذات التوقيت الجمعة، قبل أن يلتقي مرج الحمام مع سحم عند السادسة مساء على ملعب شباب الحسين، فيما يستقبل جرش ضيفه وادي الريان عند السادسة مساء السبت على ملعب جرش.
ولحساب المجموعة الثانية، يلتقي الخالدية مع الحصن عند الخامسة مساء غدا الخميس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يستقبل غور الصافي نظيره رباع السرحان عند السادسة مساء الجمعة على ملعب الكرك.
ويلتقي بلعما مع دوقرة عند الخامسة مساء السبت على ستاد الأمير محمد، قبل أن يواجه الوحدة نظيره دير أبي سعيد عند السادسة مساء على ملعب الكرك.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه جرش والطيبة وشباب حوارة 4، مرج الحمام وحرثا وسحم 1، ووداي الريان دون نقاط.
في المقابل، انفرد دوقرة بصدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، يليه الحصن والوحدة 4، دير أبي سعيد وبلعما 3، الخالدية ورباع السرحان 1، وغور الصافي أخيرا دون نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، جرى توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
20/09/2023 15:41:14
MENAFN20092023000117011021ID1107108928
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