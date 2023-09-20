ورشة بعنوان التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
التاريخ
9/20/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- نظم المنتدى العربي للمدن الذكية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة للقطاع المالي بعنوان " التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي "، في مركز الحسين الثقافي بدعم من أمانة عمّان الكبرى ومنظمة المدن العربية.
وأكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان سامر ياسين، أهمية التكنولوجيا المالية خاصة مع إطلاق الأمانة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022- 2026، ومشروع التحول الرقمي.
وقالت المدير التنفيذي للمنتدى العربي للمدن الذكية المهندسة سميرة الدحيات، إن المدن الذكية المستدامة نشأت كإحدى الاستجابات الممكنة لتحديات المرونة والاستدامة الناجمة عن التوسع الحضري السريع، مشيرة إلى أنه زاد اللجوء إلى الخدمات المالية وطرق الدفع بشكل ملحوظ، لتضم العديد من القطاعات المختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية، وإدارة التمويل الشخصي، وتداول الأسهم.
وقدم خلال الورشة مساعد مدير عام والرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في البنك التجاري الأردني سليم صوالحة ورقة عمل بعنوان " تمكين التحول الرقمي المالي في المؤسسات والبلديات".
كما قدم خبير التحول الرقمي صادق شنار ورقة عمل "دور وأهمية التكنولوجيا المالية في تطوير المدن الذكية "، وقدّم المبتكر في صناعة التكنولوجيا المالية فادي الجبالي ورقة عمل بعنوان " الابتكار في المدن الذكية وقوة التكنولوجيا المالية والفواتير الإلكترونية ".
وشارك في الورشة ممثلون عن أمانة عمّان الكبرى، وبلديات الزرقاء، والكرك ومعان وجرش ومادبا وعجلون وبلدية الرصيفة وبلدية عين الباشا الجديدة، إضافة إلى مشاركة من وزارة الإدارة المحلية.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
20/09/2023 15:30:33
MENAFN20092023000117011021ID1107108927
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