ورشة بعنوان التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

عمان 20 أيلول (بترا)- نظم المنتدى العربي للمدن الذكية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة للقطاع المالي بعنوان " التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي "، في مركز الحسين الثقافي بدعم من أمانة عمّان الكبرى ومنظمة المدن العربية.

وأكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان سامر ياسين، أهمية التكنولوجيا المالية خاصة مع إطلاق الأمانة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022- 2026، ومشروع التحول الرقمي.

وقالت المدير التنفيذي للمنتدى العربي للمدن الذكية المهندسة سميرة الدحيات، إن المدن الذكية المستدامة نشأت كإحدى الاستجابات الممكنة لتحديات المرونة والاستدامة الناجمة عن التوسع الحضري السريع، مشيرة إلى أنه زاد اللجوء إلى الخدمات المالية وطرق الدفع بشكل ملحوظ، لتضم العديد من القطاعات المختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية، وإدارة التمويل الشخصي، وتداول الأسهم.

وقدم خلال الورشة مساعد مدير عام والرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في البنك التجاري الأردني سليم صوالحة ورقة عمل بعنوان " تمكين التحول الرقمي المالي في المؤسسات والبلديات".

كما قدم خبير التحول الرقمي صادق شنار ورقة عمل "دور وأهمية التكنولوجيا المالية في تطوير المدن الذكية "، وقدّم المبتكر في صناعة التكنولوجيا المالية فادي الجبالي ورقة عمل بعنوان " الابتكار في المدن الذكية وقوة التكنولوجيا المالية والفواتير الإلكترونية ".

وشارك في الورشة ممثلون عن أمانة عمّان الكبرى، وبلديات الزرقاء، والكرك ومعان وجرش ومادبا وعجلون وبلدية الرصيفة وبلدية عين الباشا الجديدة، إضافة إلى مشاركة من وزارة الإدارة المحلية.

--(بترا)

ع ع/م ف/ف ق

20/09/2023 15:30:33