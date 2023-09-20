العمل تبدأ باستقبال المقترحات حول مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل

عمان 20 أيلول (بترا)- أكدت وزارة العمل، أنها بدأت باستقبال جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2023، عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ()، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس 19 تشرين الأول المقبل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، فقد نشرت الوزارة مسودة النظام، الصادر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ+ج) من المادة العاشرة من قانون العمل، على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.

--(بترا)

ع ف/م ف/رق

20/09/2023 15:29:08