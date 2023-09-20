العمل تبدأ باستقبال المقترحات حول مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل

العمل تبدأ باستقبال المقترحات حول مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل
التاريخ
9/20/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أكدت وزارة العمل، أنها بدأت باستقبال جميع الملاحظات والمقترحات حول مسودة نظام المكاتب الخاصة للتشغيل لسنة 2023، عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ()، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس 19 تشرين الأول المقبل.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، فقد نشرت الوزارة مسودة النظام، الصادر بمقتضى أحكام الفقرتين (أ+ج) من المادة العاشرة من قانون العمل، على أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني.
--(بترا)
ع ف/م ف/رق
20/09/2023 15:29:08
MENAFN20092023000117011021ID1107108926
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