تنظيم الاتصالات تشارك في التمرين الوطني درب الأمان3

عمان 20 أيلول (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المتنقلة (زين، أورانج، أمنية)، والجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو وشركة الناي، في تنفيذ فعاليات التمرين الوطني درب الأمان3، والذي نفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف اختبار الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، افترض التمرين حدوث زلزال وهمي في مناطق مختلفة من المملكة أدى إلى حدوث خلل في منظومة الاتصالات وانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق في المملكة، واختبار قدرة الهيئة على تكاملية الأعمال واستدامتها من خلال فرق متخصصة في أنظمة الاتصالات المتطورة التي تابعت بحرفية وسرعة مجريات الأحداث الوهمية ضمن سيناريو التمرين حسب الخطط والإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.

وتنفيذاً لخطط الطوارئ المعتمدة في الهيئة، فقد تمثل الدور المحوري الذي قامت بتنفيذه وبالتعاون مع الشركات المرخصة في ثبات وإدامة عمل شبكات الاتصالات الرئيسية، بدءاً من إنشاء مراكز عمليات وطوارئ في كل من الهيئة وشركات الاتصالات المتنقلة والجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو، بهدف تأمين اتصال بين الجهات المعنية كافة خلال فترة التمرين.

وبحسب البيان، قامت الهيئة بربط مراكز العمليات بالفرق الميدانية المنتشرة في المناطق المحددة من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع الشركات المعنية وإرسال رسائل قصيرة توجيهية/ توعوية للمواطنين في المناطق التي تم تحديدها، تضمنت توضيحاً بخصوص صافرات الإنذار، كما تم تنفيذ المهام الميدانية بالتشاركية مع الشركات والجهات ذات العلاقة والهادفة إلى تأمين وسائل اتصالات بديلة/ احتياطية، وإتاحتها للمتضررين والعاملين في المناطق المتضررة على النحو الأمثل، إلى جانب تأمين أجهزة اتصالات تشاركية عاملة بتقنية (Tetra) لتوفير الاتصال في كل من مراكز العمليات والفرق الميدانية لضمان إدامة الاتصال والتنسيق مع شركات الاتصالات المتنقلة لغايات تأمين مركبات ( Cell on Wheels-Cow) بحسب الاتفاق لمساعدة وإنجاد المواقع المتضررة استنادًا إلى المواقع الواردة من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وخلال التمرين، تابعت الفرق المتخصصة في الهيئة والشركات أحداث انقطاع الاتصالات في مناطق ناعور، وقصبة مأدبا، والفحيص، وادي السير، ودير علا، وقصبة الكرك ومركز الإيواء، بهدف تأمين الاتصالات المطلوبة، في حين قامت الجمعية الملكية لهواة الراديو باستخدام الأجهزة الخاصة بها لتوفير الدعم والاتصال في الأماكن المحددة مرتبطة بمركز عمليات الجمعية.

وقامت شركة الناي بتأمين وتركيب محطة اتصالات ساتلية في مركز الإيواء المعتمد للربط على شبكة ستارلينك العالمية.

وبينت الهيئة أن مشاركتها والجهات ذات العلاقة في هذا التمرين الوطني، جاء حرصاً منها على إنجاح الجهود الوطنية الهادفة إلى صون وحماية الأرواح والممتلكات في حالات الطوارئ، وتنفيذًا للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة في جعل قطاع الاتصالات ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها قطاعات العمل المختلفة وبنية أساسية لا بد من المحافظة على ديمومتها في الظروف الطارئة.

--(بترا)

غ ح/رق

20/09/2023 15:24:56