تنظيم الاتصالات تشارك في التمرين الوطني درب الأمان3

تنظيم الاتصالات تشارك في التمرين الوطني درب الأمان3
التاريخ
9/20/2023 2:35:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- شاركت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المتنقلة (زين، أورانج، أمنية)، والجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو وشركة الناي، في تنفيذ فعاليات التمرين الوطني درب الأمان3، والذي نفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف اختبار الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، افترض التمرين حدوث زلزال وهمي في مناطق مختلفة من المملكة أدى إلى حدوث خلل في منظومة الاتصالات وانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق في المملكة، واختبار قدرة الهيئة على تكاملية الأعمال واستدامتها من خلال فرق متخصصة في أنظمة الاتصالات المتطورة التي تابعت بحرفية وسرعة مجريات الأحداث الوهمية ضمن سيناريو التمرين حسب الخطط والإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.
وتنفيذاً لخطط الطوارئ المعتمدة في الهيئة، فقد تمثل الدور المحوري الذي قامت بتنفيذه وبالتعاون مع الشركات المرخصة في ثبات وإدامة عمل شبكات الاتصالات الرئيسية، بدءاً من إنشاء مراكز عمليات وطوارئ في كل من الهيئة وشركات الاتصالات المتنقلة والجمعية الملكية الأردنية لهواة الراديو، بهدف تأمين اتصال بين الجهات المعنية كافة خلال فترة التمرين.
وبحسب البيان، قامت الهيئة بربط مراكز العمليات بالفرق الميدانية المنتشرة في المناطق المحددة من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع الشركات المعنية وإرسال رسائل قصيرة توجيهية/ توعوية للمواطنين في المناطق التي تم تحديدها، تضمنت توضيحاً بخصوص صافرات الإنذار، كما تم تنفيذ المهام الميدانية بالتشاركية مع الشركات والجهات ذات العلاقة والهادفة إلى تأمين وسائل اتصالات بديلة/ احتياطية، وإتاحتها للمتضررين والعاملين في المناطق المتضررة على النحو الأمثل، إلى جانب تأمين أجهزة اتصالات تشاركية عاملة بتقنية (Tetra) لتوفير الاتصال في كل من مراكز العمليات والفرق الميدانية لضمان إدامة الاتصال والتنسيق مع شركات الاتصالات المتنقلة لغايات تأمين مركبات ( Cell on Wheels-Cow) بحسب الاتفاق لمساعدة وإنجاد المواقع المتضررة استنادًا إلى المواقع الواردة من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وخلال التمرين، تابعت الفرق المتخصصة في الهيئة والشركات أحداث انقطاع الاتصالات في مناطق ناعور، وقصبة مأدبا، والفحيص، وادي السير، ودير علا، وقصبة الكرك ومركز الإيواء، بهدف تأمين الاتصالات المطلوبة، في حين قامت الجمعية الملكية لهواة الراديو باستخدام الأجهزة الخاصة بها لتوفير الدعم والاتصال في الأماكن المحددة مرتبطة بمركز عمليات الجمعية.
وقامت شركة الناي بتأمين وتركيب محطة اتصالات ساتلية في مركز الإيواء المعتمد للربط على شبكة ستارلينك العالمية.
وبينت الهيئة أن مشاركتها والجهات ذات العلاقة في هذا التمرين الوطني، جاء حرصاً منها على إنجاح الجهود الوطنية الهادفة إلى صون وحماية الأرواح والممتلكات في حالات الطوارئ، وتنفيذًا للمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة في جعل قطاع الاتصالات ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها قطاعات العمل المختلفة وبنية أساسية لا بد من المحافظة على ديمومتها في الظروف الطارئة.
--(بترا)
غ ح/رق
20/09/2023 15:24:56
MENAFN20092023000117011021ID1107108925
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