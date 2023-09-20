النابلسي يشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عمان 20 أيلول (بترا)- شارك وزير الشباب محمد النابلسي في جلسة استثنائية عقدها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمكتب التنفيذي للمجلس عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جرى خلال اللقاء إقرار الإستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم من قبل المجلس، تمهيدا لوضعها على جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية خلال تشرين الثاني المقبل.

وقال النابلسي إن الاستراتيجية التي ترأس الأردن لجنة إعدادها؛ تمثل رؤية عربية مشتركة تجاه ترجمة القرار الأممي 2250 "الشباب والسلام والأمن" الذي جاء ثمرة جهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إبان ترؤسه جلسة مجلس الأمن في العام 2015، ويهدف القرار إلى تعزيز مشاركة الشباب بالسلم والأمن الدوليين، وحث الدول على النظر في السبل الكفيلة لزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرار على جميع المستويات ومنع نشوب النزاعات وحلها.

وأضاف أن الاستراتيجية تشكل اعترافا عربيا لدعم السلام والأمن في المنطقة، وتنفيذ أجندة الشباب السلام والأمن وتعزيز أدوار الشباب في صنع القرار، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية.

وأشار النابلسي إلى جهود المملكة في إطار تفعيل القرار 2250، منذ تشكيل الائتلاف الوطني للقرار 2250 في عام 2017، والذي يضم في عضويته قيادات شبابية تعمل على ترجمة القرار من خلال برامج تدريبية ومبادرات شبابية يقودها الشباب أنفسهم، ومواصلة الجهود في إضفاء الطابع المؤسسي على أجندة الشباب السلام والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخطط الوطنية لتفعيل أجندة الشباب والسلام والأمن وصولا إلى إعداد الخطة الوطنية بصورتها النهائية.

وأكد أنه وفور إطلاق الاستراتيجية سيصار إلى وضع خطة تنفيذية تتضمن برامج ومشاريع تترجم محاور الاستراتيجية وبصيغة تشاركية بين جميع الدول العربية، مثمنا ترحيب وإقرار وزراء الشباب والرياضة العرب للاستراتيجية، وما أثرته الدول من تغذية راجعة خلال مرحلة الإعداد.

وتضمنت قرارات اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي قبول دعوة المملكة لاستضافة العاصمة عمان لحفل إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم والمزمع عقده نهاية العام الحالي.

من جانبهم، ثمن وزراء الشباب والرياضة العرب جهود الأردن وفريق الخبراء في إعداد الاستراتيجية والنهج التشاركي أثناء فترة الإعداد والذي ترجم بإعطاء الدول الدور الأكبر في تحديد أنشطتها وبرامجها الداخلية والتي تتناسب وخصائص ومتطلبات الشباب في كل دولة.

--(بترا)

س ح/م ف/ف ق

20/09/2023 15:15:37