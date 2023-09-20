4.658 مليار دينار حجم التداول العقاري في 8 أشهر

4.658 مليار دينار حجم التداول العقاري في 8 أشهر
التاريخ
9/20/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 4.658 مليار دينار، بحسب تقرير لدائرة الأراضي والمساحة على موقعها الإلكتروني.
وقالت الدائرة في تقريرها اليوم الأربعاء، والذي اعتمدت فيه آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري، إن قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت بنسبة 0.04 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلغ نحو 176 مليون دينار.
وأشارت إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية آب الماضي بنسبة 4 بالمئة، إذ تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 63 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، انخفضت قيمة الإيرادات في آب الماضي الماضي بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ حوالي 26.7 مليون دينار.
وكانت الدائرة، اعتمدت آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري، لتوفر بيانات أكثر دقة نتيجة أتمتة معاملات تسجيل الأراضي وحوسبتها، بالتوافق مع قانوني الملكية العقارية، ورسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، إضافة إلى اعتماد القيمة الإدارية في معاملات تسجيل الأراضي لاحتساب الرسوم وفقا لأحكام نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.
وقالت دائرة الأراضي، إنه الآلية الجديدة اعتمدت مجموعة من المعاملات الناقلة للملكية والتي يترتب عليها أثر مالي حقيقي في السوق العقاري، وحساب مجموع قيمها التقديرية لفترة معينة.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
20/09/2023 15:13:34
MENAFN20092023000117011021ID1107108923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.