4.658 مليار دينار حجم التداول العقاري في 8 أشهر

عمان 20 أيلول (بترا)- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 4.658 مليار دينار، بحسب تقرير لدائرة الأراضي والمساحة على موقعها الإلكتروني.

وقالت الدائرة في تقريرها اليوم الأربعاء، والذي اعتمدت فيه آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري، إن قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية، ارتفعت بنسبة 0.04 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلغ نحو 176 مليون دينار.

وأشارت إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية آب الماضي بنسبة 4 بالمئة، إذ تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 63 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى المستوى الشهري، انخفضت قيمة الإيرادات في آب الماضي الماضي بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ حوالي 26.7 مليون دينار.

وكانت الدائرة، اعتمدت آلية جديدة لاحتساب حجم التداول العقاري، لتوفر بيانات أكثر دقة نتيجة أتمتة معاملات تسجيل الأراضي وحوسبتها، بالتوافق مع قانوني الملكية العقارية، ورسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته، إضافة إلى اعتماد القيمة الإدارية في معاملات تسجيل الأراضي لاحتساب الرسوم وفقا لأحكام نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.

وقالت دائرة الأراضي، إنه الآلية الجديدة اعتمدت مجموعة من المعاملات الناقلة للملكية والتي يترتب عليها أثر مالي حقيقي في السوق العقاري، وحساب مجموع قيمها التقديرية لفترة معينة.

--(بترا)

رش/ن ح/رق

20/09/2023 15:13:34