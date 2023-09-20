عمان 20 أيلول (بترا)- هبة العسعس- رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية، الذي يديره مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة.

وقال الشريدة، خلال رعايته للحفل، إن الإدارة الوسطى هي قلب الإدارة العامة للدولة، للوصول إلى أداء متقدم ومتميز في تطوير وتعزيز إنتاجية الموظف العام.

وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام لها محاور أساسية، هي: التطوير المؤسسي، وتحسين الخدمات، وتحديث المنظومة التشريعية للقطاع العام، ليتمكن من مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكّد الشريدة، أن المورد البشري هو الأداة الرئيسية للتطوير المؤسسي، ويلقى اهتماما كبيرا في خارطة تحديث القطاع العام، حيث يتم إعداد استراتيجية جديدة للموارد البشرية سيتم إطلاقها قريبا، إضافة إلى رسم مسار تطوير الكوادر في القطاع العام خلال خمسة أعوام قادمة ضمن خطة تنفيذية سيتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى دور معهد الإدارة في هذا المجال، حيث شهد تطويرا في البنية التحتية وتوفير الأدوات والوسائل، وتطويرا في مضمونه ونوعية برامجه التي يقدمها، مؤكدا أن المعهد سيكون شريكا أسياسيا لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما أشار الشريدة إلى دور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، موضحا أنها تعمل وفق برنامج واضح ومبادرات معينة في جداول زمنية محددة.

وأضاف أن التحديث الإداري متطلب أساسي، ورافعة لجوانب التحديث السياسية والاقتصادية، لتحفيز النمو والتنمية المستدامة، من خلال قطاع عام ممكن، ويمتلك الأدوات، ويوفر بيئة عمل محفزة للإنتاج والابتكار.

بدوره، قال مندوب السفير الإيطالي ايميليو فرليوني، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم معهد الإدارة في الأردن والممول من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية، وينفذ من قبل المنظمة الأوروبية للقانون العام.

وبين أن البرنامج يعد نشاطا أساسيا في خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى ايجاد قادة ذوي عقلية إصلاحية يقودون تنفيذ إصلاح القطاع العام بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في سياق البرنامج، حيث سيتلقى 26 قائدا حكوميا (تم اختيارهم من خلال عملية تنافسية للغاية) تدريبا عالي الجودة لمدة 4 أشهر في مواضيع مثل القيادة وتخطيط السياسات وتطوير الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير.

وأشار فرليوني إلى أن حكومة إيطاليا تعتبر برنامج القيادة معلما رئيسا في خارطة طريق تحديث القطاع العام، معربا عن فخرهم بأن يكونوا شركاء في هذه المبادرة المهمة.

من جهته ،قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن محور الموارد البشرية يعد من أولويات مشاريع وخطط خارطة تحديث القطاع العام، والتي أطرت واعتمدت العديد من المشاريع لمأسسة عملية استقطاب الكفاءات والقيادات الإدارية الوسطى والمتقدمة وتطوير قدراتها باستمرار.

وبين الناصر، أن الإطلاق التجريبي لبرنامج تأهيل القيادات الحكومية الذي جاء بدعم من الحكومة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي؛ في مقدمة هذه المشاريع، والتي تؤطر جهود تأهيل القيادات الحكومية، وتوجيهها نحو تحقيق المستهدفات، وتعزز تطوير منظومة اختيار القيادات التنفيذية وترقيتها بما يخدم برامج التعاقب الوظيفي، وفقا لمعايير الاستحقاق والتنافسية والشفافية والحاكمية، مع مراعاة معيار النوع الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي روكسان ويبر ، عن سعادتها في دعم مشروع "تأهيل القيادات الحكومية" الذي يعتبر جزءا من خطة تحديث القطاع العام والذي يستهدف قادة المستقبل، ويعزز التعاون الإيطالي.

وقالت إن ذلك يهدف إلى الحفاظ على خارطة طريق تحديث الأردن للقطاع العام، ومعالجة التحديات المرتبطة بالثقافة المؤسسية والإصلاحات، وإيجاد ثقافة الإنجاز التي تعزز النمو على المدى الطويل.

وأشارت ويبر إلى أن أهداف المشروع تتوافق مع هدف الدولة المتمثل في تعزيز الأداء المؤسسي وفقا لـ "خارطة طريق تحديث القطاع العام"، مشيرة إلى برنامج تعزيز قدرات العاملين في القطاع العام الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه مطلع هذا العام.

ولفتت إلى أنه يساهم في بناء قدرات الموارد البشرية للإدارة العامة، من خلال تقديم ثلاثة برامج تدريبية لأكثر من 1500 موظف في القطاع العام في جميع أنحاء المملكة، ومن خلال المشاريع الحالية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع دعم معهد الإدارة العامة.

وقالت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، إن الارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية، يعد من أهم محاور الإصلاح الإداري، إذ أن غياب الموارد البشرية المتناسبة من حيث الحجم والكفايات مع الاحتياجات الفعلية، يؤثر بشكل كبير على قدرة الحكومة على تولي مسؤولياتها الحالية و المستقبلية بكفاءة وفاعلية.

وأشارت إلى تأكيد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، خلال زيارته لمعهد الإدارة العامة أن الأردن تميز عبر مسيرته برأس ماله البشري، وأن الارتقاء بأداء هذا المورد وتطويره يحتاج إلى جدية في التأهيل والإيمان بالعمل الجماعي، وإعادة النظر بالآليات المتبعة في برامج التدريب والتأهيل، وتنفيذ برامج متقدمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالقطاع العام، وتمكين العاملين من تقديم خدمات نوعية للمواطنين، بعيدا عن الأطر البيروقراطية غير المبررة، وتوظيف التكنولوجيا والرقمنة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات.

وقالت، إن ما يميز البرنامج أنه جاء تنفيذا لأحدى مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام، ونتاجا لعمل دؤوب من البحث والدراسات واللقاءات الفاعلة والاطلاع على أفضل الممارسات، لافتة إلى أن الأهم هو إدماج جميع المفاهيم الجديدة التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام لتخريج نماذج من القادة الحكوميين.

ويأتي البرنامج ضمن دور المعهد في بناء وتمكين الموارد البشرية في القطاع العام، على اختلاف مستوياتها.

يشار إلى أن البرنامج يستهدف 35 دائرة حكومية، في عدة قطاعات هي: النقل، والمال، والموارد، والصحة، والبنية التحتية، والقوى البشرية، والاقتصاد، من خلال لجنة توجيهية ولجنة فنية ضمن مبدأ الحوكمة، حيث تم اختيار 26 مشاركا من أصل 256 متقدما.

ويتكون البرنامج من 3 مراحل، الأولى والثانية بواقع 162 ساعة تدريبية، والثالثة تدريب دولي لمدة أربعة أشهر، حيث تركز المرحلة الأولى على الثقافة المؤسسية، والقيادة الابتكارية، ورسم السياسات، فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي، وإدارة التغيير، وتصميم المشاريع.

--(بترا)

ه ع/ف م/ف ق

20/09/2023 15:09:40