إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية العمالية واعي واعية

عمان 20 أيلول (بترا)-وفاء زيناتيه- أطلقت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ،اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات العمالية وأمانة عمان الكبرى، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية) واصدار كتيب "حقوق المرأة العاملة في قانون العمل".

وتركز المرحلة الثانية لحملة واعي/واعية الخاصة بالتوعية بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون العمل والتعديلات التي تمت عليه اخيرا، على الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم، وعمالة الأطفال إضافة إلى الحقوق العمالية خلال فترة التجربة.

ورعى حفل الإطلاق، في مقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، رئيسا اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، الأمينة العامة لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، وأمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، بحضور العين آسيا ياغي والسفير النرويجي إسبين ليندباك ومديرة التعاون الدولي - الوكالة السويدية للتنمية، ماريا سيلين.

وأكّدت علي، أهمية التعديلات التي تمت على قانون العمل الأردني، مشددة على أهمية الحملة في رفع الوعي بهذه التعديلات وبالحقوق والواجبات العمالية لدى النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث.

وأضافت علي، أن الكُتيّب الذي تم إعداده ضمن هذه الحملة، يتضمن حقوق النساء العاملات في قانون العمل الأردني سيساهم أيضا في رفع وعي النساء والفتيات بحقوقهنّ العمالية؛ ما يشجعهنّ على الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل.

كما وأكّدت، أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة القائمة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العمل والاتحاد العام للنقابات عمال الأردن في المساهمة بتمكين النساء والفتيات وتعزيز حقوقهنّ.

بدوره، قال الحديدي، إنه لا يمكن أن نصل إلى بيئة عمل خالية من الانتهاكات والتجاوزات إلا من خلال التوعية الحقيقية والمستمرة للعاملات والعاملين وأصحاب العمل بحقوق العاملين وواجبات كل من طرفي عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن التعديلات التي أُجريت على قانون العمل جاءت لصالح المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وبيّن الحديدي، أن المرحلة الثانية من الحملة، تركّز على الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم وحماية الأطفال في سوق العمل، والتوعية بالضوابط التي نص عليها القانون حول مسألة عمل الأطفال.

وأوضح أن قانون العمل، تضمّن نصوصا قانونية واضحة تتماهى مع المعايير الدولية بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، حيث قامت الوزارة بإنشاء قسم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015، كما صدر نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (35) لسنة 2021 وفقا لأحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن الكُتيّب الذي تم إعداده "حقوق المرأة العاملة في قانون العمل"، يبين الحقوق العمالية للمرأة العاملة في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

و شددت العين آسيا ياغي، على ضرورة العمل في مكافأة وتقدير المُنشآت التي تشغّل الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون نموذجا يُحتذى لباقي المؤسسات، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مواطنون منتجون ولا يجب النظر إليهم ضمن الصورة النمطية الرعائية بل يجب النظر لهم ضمن إطار المنظومة الحقوقية التي توفر لهم الحق في العمل اللائق والمناسب.

وأشارت ياغي إلى ان نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة تبلغ 11.2 بالمئة من عدد السكان، داعية للعمل على زيادة تشغيلهم، وضرورة الرقابة على مدى التزام المُنشآت بتشغيلهم بالنسب المحددة التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، إضافة إلى توفير التسهيلات البيئية والبنى التحتية في منشآت العمل لتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

وقال السفير النرويجي، إسبين ليندباك، في كلمة له، إن بناء الاقتصادات المرنة تتطلّب رفع الوعي بالتشريعات العمالية لدى هذه الفئات التي تستهدفها الحملة، مؤكّدا أن إنفاذ هذه التشريعات على أرض الواقع سيساهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية، وهذا مهم لتطور المسار الاقتصادي والتنموي للأردن.

فيما أكّدت مديرة التعاون الدولي - الوكالة السويدية للتنمية، ماريا سيلين، أهمية هذه الحملات في رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن الاقتصادات الذكية عليها إدماج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل بشكل أكبر وتوفير فرص العمل لهم، لافتة مواصلة بلادها العمل مع الشركاء الوطنيين والاستمرار في دعم مثل هذه الحملات.

بدورها أشارت اختصاصية النوع الاجتماعي في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية، ريم أصلان، إلى أن المنظمة تثمّن الخطوات التي اتخذها الأردن في تعديل التشريعات الوطنية لكي تتواءم مع معايير العمل الدولية، كالتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون العمل.

وأكدت أصلان، أن المنظمة تحرص دائما على المشاركة بالحملات التوعوية القانونية التي يتم تنظيمها بطريقة تشاركية مع الجهات الوطنية، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى كالنرويج والسويد بما يتعلق بدور التوعية القانونية لإنفاذ التشريعات وتعزيز المساواة بين الجنسين ورفع المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وعرضت، الدكتورة إيمان العكور من وزارة العمل، للحملة ورسائلها التوعوية ومحتواها، وملخّص كُتيّب حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني.

وسيتم تنفيذ حملة (واعي/ واعية) من خلال استخدام العديد من الأدوات للوصول إلى الفئات المستهدفة من عاملات وعاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل.

وستشمل الحملة نشر 12 رسالة توعوية عبر الرسائل القصيرة لمليون و 350 ألف مواطن ومواطنة عبر شبكات الاتصال المحلية إضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية يصل عددها إلى 25 رسالة، كما سيتم نشر الرسائل عبر الجسور واللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمان.

يُذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة، خلال الشهرين الأخيرين عام 2022، حيث ركزت على التوعية بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات كالإجازات والحد الأدنى للأجور وكيفية تقديم الشكاوى العمالية لدى وزارة العمل.

--(بترا)

وز/ف ق

20/09/2023 15:03:08