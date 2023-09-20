ملتقى البرلمانيات الأردنيات يطلع على آلية عمل التنمية والتشغيل

عمان 20 أيلول (بترا)- اطلع ملتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال لقائه مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، اليوم الأربعاء، بدار مجلس النواب، على آلية عمل الصندوق، وسبل توسيع نطاق الاستفادة منه، ومعايير منح القروض.

وأكدت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول، خلال اللقاء الذي حضره مدير الدائرة القانونية بالصندوق أحمد الحموري، ومديرة الفرع الرئيسي آمال الرقاد، أهمية دعم وتمكين المرأة في البوادي والريف والمناطق الأشد فقرا، من خلال تقديم القروض والتمويلات، وبرامج توعوية في مجال إنشاء تلك المشاريع وإدارتها.

وتساءلت عن أحوال المُقترضين، خصوصًا فئة النساء، من حيث نسب السداد أو وقوع حالات تعثر أو توقيف بحقهن في حالة التعثر، مطالبة بتكثيف الجهود الإعلامية حول برامج ونشاطات الصندوق وسبل الاستفادة منها.

بدورهن، دعت النواب: هادية السرحان، وفليحة الخضير، وفايزة العضيبات، وآمال الشقران، وعبير الجبور، إلى أهمية دراسة الجدوى للمشاريع قبل منح التمويل للمتقدمين، مُثمنات جهود الصندوق في دعم المواطنين والتخفيف من حدة البطالة.

من جهته، قال الوريكات إن الصندوق مؤسسة حكومية، تأسس عام 1989، بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، والبحث عن بدائل بعيدة عن الوظائف التقليدية لإدماج الشباب فيها.

وأضاف أن أموال الصندوق هي أموال عامة، إذ لا يتلقى أي دعم من الموازنة العامة، إنما يعمل على تمويل ذاته بذاته، موضحا أن التمويل الذي يقدمه الصندوق يتم من خلال دفعات وليس دفعة واحدة، وذلك بعد القيام بزيارة تفتيشية للاطلاع على تجهيزات المشروع.

وتابع، أنه جرى تأجيل سداد القروض على المُقترضين خلال جائحة كورونا حتى نهاية العام الماضي، وأن نسبة سداد القروض لغاية تاريخه، وصلت إلى 96 بالمئة، مُشددًا على أنه لا يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل سيدة مسجونة على ذمة قروض مستحقة لصالح الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق حاز على جائزة في هذا المجال، إذ يُعد من أفضل 50 صندوقا على مُستوى دول العالم.

واستعرض الوريكات أبرز برامج الصندوق التمويلية كتمويل المرأة لتمكينها، ضمن المزايا والشروط التالية: التمويل من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار، بنسبة مُرابحة مقدارها 2.5 بالمئة، وفترة سداد تبلغ 84 شهرا، مع فترة سماح لغاية 12 شهرا، من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وبين أن هناك برنامجا لدعم الشباب، يهدف لتقديم التمويل المُيسر للشباب الباحثين والمتعطلين عن العمل، من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع، بهدف توفير فرص عمل لهذه الفئات، وبث روح المبادرة والريادة لديهم لإقامة مشاريع خاصة بهم.

وبحسب الوريكات، فإن الصندوق يمنح قرضًا للشباب، بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دينار، بنسبة مرابحة 3 بالمئة، وفترة سداد تبلغ 84 شهرًا، مع فترة سماح لغاية 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأشار إلى أنه يتم منح خصم تشجيعي ضمن هذا البرنامج، شريطة ديمومة واستمرارية المشروع، لمدة 4 أعوام، من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة من القرض، على أن يتم إثبات ذلك من قبل المُقترض من خلال رخص مهن المشروع أو كتاب من البلدية أو الجهة المعنية بترخيص المشروع، يُفيد بأن المشروع مرخصًا خلال الأعوام الأربعة الأولى من تاريخ منح القرض، وعلى ان لا يتجاوز سقف الخصم الممنوح للمقترض من رأس مال القرض قيمة العوائد / الأرباح المُتأتية من القرض.

وقال الوريكات إن هناك برنامجا تمويلا للأقساط الدراسية للطلبة (للأفراد)، بهدف توفير التمويل لأولئك الذين يدرسون التخصصات الجامعية في مرحلة البكالوريوس بكل التخصصات، أو طلبة الدبلوم التقني والفني لمساعدتهم على تغطية تكاليف الدراسة في هذه التخصصات، على أن يتم صرف مبلغ التمويل بشكل دفعات تصرف باسم الجامعة أو الكلية الجامعية المتوسطة ومن في سويتها.

ولفت إلى أن الصندوق يمنح المقترض سقفًا تمويليًا حتى 15 ألف دينار، بنسبة مُرابحة 4 بالمئة، وفترة سداد لغاية 84 شهرا، وفترة سماح لغاية 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، مؤكدا أن 4 آلاف طالب وطالبة استفادوا من هذا البرنامج، بمحفظة تمويلية تصل إلى 14 مليون دينار.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

20/09/2023 15:00:42