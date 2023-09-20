بحث التعاون المشترك بين هيئتي الأوراق المالية الأردنية والعراقية

عمان 20 أيلول (بترا)- بحث نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو ، مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، والوفد المرافق له، الأمور الفنية الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك وزيادة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين عام 2019.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل بنك الأردن بشأن عقد ورشة عمل لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحافظ الأمين.

وأكد بينو أن اللقاء يشكل خطوة إضافية في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 2019 تشكل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لتوقيع اتفاقيات ثنائية، والسعي لإمكانية التداول والإدراج المزدوج، مبينا أن التعاون لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات الفنية المتخصصة، مجالاته واسعة وعديدة.

وأشار إلى أن التعاون مطلوب مع الأشقاء العرب في المحافل الدولية لتحقيق مكانة مرموقة، باعتبار أن الهيئة الأردنية عضو في المنظمة الدولية IOوتطبق المعايير الدولية المنبثقة عنها، وهي عضو في اللجان الإقليمية ذات العلاقة بتبادل المعلومات MMoU التي توفر صيغ وآليات عمل تسهل من سرعة انسياب المعلومات فيما بين الأطراف الأعضاء بخصوص شركات الوساطة.

وأضاف بينو أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك، مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، وذلك بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، وتوفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

من جهته، أشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، بالتعاون التاريخي بين هيئة الأوراق المالية الأردنية والهيئة العراقية، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى المزيد من التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تحديد الأهداف الأساسية والسعي نحو تحقيقها.

وأشار إلى وجود فرص يمكن استغلالها بين الجانبين على صعيد سوق الأوراق المالية في البلدين، مثل، الإدراج المزوج، وتبادل المعلومات على الصعيد الأمني، بحيث يمكن عمل ملحق للمذكرة يكون بأهداف ذات فائدة وعملية للطرفين.

وأعرب عن سعي الهيئة العراقية لتطوير السوق المالي العراقي عبر إدراج شركات جديدة وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية الأردنية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات رقابية عربية ودولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمية وتطوير الأطر المنظمة لسوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

--(بترا)

رش/رق

20/09/2023 14:50:50