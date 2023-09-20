الأخوة الأردنية الجزائرية في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

عمّان 20 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الأخوة الأردنية الجزائرية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور زهير أبو فارس، خلال لقائها اليوم الأربعاء، السفير الجزائري في عمّان عبدالكريم بحة، توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولا سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وتحدث العين أبو فارس، عن عمّق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، على مستوى القيادة والحكومة والشعب، منوهًا إلى أهمية التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي والديني للتعزيز التعاون الثنائي، ودور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار إلى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى الجزائر ولقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، التي فتحت أبوابا واسعة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

ودعا أبو فارس إلى الاستفادة من إمكانات البلدين، التي من شأنها أن تعزز فرص التعاون والاستثمار، والسعي إلى رفع حجم التبادلات التجارية، ومستوى التنسيق والعمل لتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

وطالب المؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين إلى المبادرة لتعميق وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والصحية والدينية، لا سيما السياحة العلاجية، والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية والأولى بالنسبة للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينًا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في الحفاظ على عروبة وقدسية المدينة القديمة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك لجهة إحلال السلام والاستقرار في المنقطة، والتي تشكل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفق القرارات الدولية والشرعية، المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

من جهته، تحدث السفير الجزائري عن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بلاده مع المملكة، وهو ما يُشكل حافزا للبلدين الشقيقين لتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها لتشمل مختلف المجالات وشتى القطاعات، لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى المواقف المشتركة بين البلدين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مجددًا دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتتطرق السفير إلى التجارب الثنائية الناجحة بين البلدين، ومنها التعاون الثنائي في قطاع الصحة والدواء، داعيًا المؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين إلى استغلال الفرص والإمكانات الكبيرة لدى البلدين الشقيقين لفتح وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وتحدث الأعيان حوّل أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية المتاحة، إلى جانب أهمية ترجمة الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين الشقيقين على أرض الواقع.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

20/09/2023 14:42:20