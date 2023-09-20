إطلاق برنامج أمة الابتكار لتعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي

عمان 20 أيلول (بترا)- أطلقت شركة روبوتنا الاجتماعية برنامجا تعليميا مجانيا، يحمل اسم "أمة الابتكار"، يهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي البرنامج كجزء من استراتيجية متنوعة لدعم التعليم وتطوير مهارات الأجيال الصاعدة في ميدان التكنولوجيا، ولتمكين الطلاب الأردنيين من عمر 13 -16 عاما من فهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

ويشمل البرنامج تدريبات تفاعلية وورشات عمل ومسابقات تهدف إلى تعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.

ويأتي إطلاق البرنامج بالتزامن مع إطلاق منصة تعليمية متخصصة بنفس الاسم التي ستكون مصدرًا أساسيًا للمواد التعليمية والمصادر المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ومتاحة للمشاركين في البرنامج لتوفير مواد تعليمية شاملة وفعّالة.

--(بترا)

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20/09/2023 14:41:33