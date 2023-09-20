إطلاق برنامج أمة الابتكار لتعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي

إطلاق برنامج أمة الابتكار لتعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/20/2023 2:35:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أطلقت شركة روبوتنا الاجتماعية برنامجا تعليميا مجانيا، يحمل اسم "أمة الابتكار"، يهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، يأتي البرنامج كجزء من استراتيجية متنوعة لدعم التعليم وتطوير مهارات الأجيال الصاعدة في ميدان التكنولوجيا، ولتمكين الطلاب الأردنيين من عمر 13 -16 عاما من فهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبرمجة.
ويشمل البرنامج تدريبات تفاعلية وورشات عمل ومسابقات تهدف إلى تعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.
ويأتي إطلاق البرنامج بالتزامن مع إطلاق منصة تعليمية متخصصة بنفس الاسم التي ستكون مصدرًا أساسيًا للمواد التعليمية والمصادر المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، ومتاحة للمشاركين في البرنامج لتوفير مواد تعليمية شاملة وفعّالة.
--(بترا)
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20/09/2023 14:41:33
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