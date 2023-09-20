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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة النمسا

9/20/2023 2:35:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 20 أيلول (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية النمسا الصديقة، ماريكيه تسيمبورغ، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
ص خ/م ف/رق
20/09/2023 14:37:20

MENAFN20092023000117011021ID1107108915

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