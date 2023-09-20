الحنيطي يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة لتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديهم

الحنيطي يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة لتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديهم
التاريخ
9/20/2023 2:35:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية توفير جميع الإمكانات ومتطلبات البيئة التعليمية والمدرسية الملائمة لأبنائنا الطلبة، لإخراج مكنونات الطالب وتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديه بما يرفع سوية التعليم، مبيناً أن سوق العمل يتطلب شبابا مبادرا واعيا، يمتلك مهارات حقيقية.
جاء ذلك خلال افتتاح اللواء الركن الحنيطي، اليوم الأربعاء، مدرسة باب الواد الأساسية للبنين/طبربور – أبو علياء التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن المدرسة وما تحتويه من مبانٍ وأقسام ومرافق، والإمكانات والواقع التعليمي والأكاديمي والأمور التربوية في مدارس الثقافة العسكرية.
وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن انشاء المزيد من المرافق التربوية والتعليمية يعزز مسيرة الارتقاء بقطاع التربية والتعليم، والتي تحظى باهتمام ودعم ملكي مستمر لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في إعداد أجيال المستقبل وبناة الغد.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدرسة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي تقدمها المدرسة لأبناء المنطقة، والتي صممت ونفذت وفق أحدث الأسس والبنى التحتية وبما يخدم هذه المهمة.
وعلى هامش الافتتاح، كرّم اللواء الركن الحنيطي أوائل الطلبة من مدارس الثقافة العسكرية الذين حصدوا مراكز متقدمة في المسابقات الإبداعية والرياضية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.
يشار إلى أن مدرسة باب الواد تم البدء بإنشائها عام 2020 بمكرمة ملكية سامية من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسميت بهذا الاسم نسبة لمعركة باب الواد التي حدثت عام 1948 في القدس.
--(بترا)
ل م/ف ج
20/09/2023 14:39:38
MENAFN20092023000117011021ID1107108914
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