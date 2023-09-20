الحنيطي يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة لتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديهم

عمان 20 أيلول (بترا)- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أهمية توفير جميع الإمكانات ومتطلبات البيئة التعليمية والمدرسية الملائمة لأبنائنا الطلبة، لإخراج مكنونات الطالب وتحريك عجلة الإبداع والابتكار لديه بما يرفع سوية التعليم، مبيناً أن سوق العمل يتطلب شبابا مبادرا واعيا، يمتلك مهارات حقيقية.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء الركن الحنيطي، اليوم الأربعاء، مدرسة باب الواد الأساسية للبنين/طبربور – أبو علياء التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجاز عن المدرسة وما تحتويه من مبانٍ وأقسام ومرافق، والإمكانات والواقع التعليمي والأكاديمي والأمور التربوية في مدارس الثقافة العسكرية.

وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أن انشاء المزيد من المرافق التربوية والتعليمية يعزز مسيرة الارتقاء بقطاع التربية والتعليم، والتي تحظى باهتمام ودعم ملكي مستمر لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في إعداد أجيال المستقبل وبناة الغد.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في أقسام ومرافق المدرسة، واطلع على الإمكانات التعليمية التي تقدمها المدرسة لأبناء المنطقة، والتي صممت ونفذت وفق أحدث الأسس والبنى التحتية وبما يخدم هذه المهمة.

وعلى هامش الافتتاح، كرّم اللواء الركن الحنيطي أوائل الطلبة من مدارس الثقافة العسكرية الذين حصدوا مراكز متقدمة في المسابقات الإبداعية والرياضية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

يشار إلى أن مدرسة باب الواد تم البدء بإنشائها عام 2020 بمكرمة ملكية سامية من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسميت بهذا الاسم نسبة لمعركة باب الواد التي حدثت عام 1948 في القدس.

--(بترا)

ل م/ف ج

20/09/2023 14:39:38