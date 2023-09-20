أمن الدَّولة تبدأ النظر بقضية النائب العدوان بتهمة تهريب أسلحة (إعادة مصححة)

أمن الدَّولة تبدأ النظر بقضية النائب العدوان بتهمة تهريب أسلحة (إعادة مصححة)
التاريخ
9/20/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
(إعادة مصححة: لملاحظة العنوان والمقدمة).
عمَّان 20 أيلول (بترا)- عقدت محكمة أمن الدَّولة أولى جلسات النَّظر بقضية تهريب أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والمتهم بها النائب عماد العدوان و 13 شخصًا آخرين بحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم.
وتخلل جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الأربعاء، إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدَّعوى.
وقرَّرت المحكمة الموافقة على طلب وكلاء الدفاع استمهالهم لحين تقديم دفوعهم واعتراضاتهم وتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26 أيلول الحالي.
--(بترا)
ب ص/م ف/اح
20/09/2023 13:47:11
MENAFN20092023000117011021ID1107108913
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