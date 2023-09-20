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أمن الدَّولة تبدأ النظر بقضية النائب العدوان بتهمة تهريب أسلحة (إعادة مصححة)

9/20/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

(إعادة مصححة: لملاحظة العنوان والمقدمة).
عمَّان 20 أيلول (بترا)- عقدت محكمة أمن الدَّولة أولى جلسات النَّظر بقضية تهريب أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والمتهم بها النائب عماد العدوان و 13 شخصًا آخرين بحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم.
وتخلل جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الأربعاء، إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدَّعوى.
وقرَّرت المحكمة الموافقة على طلب وكلاء الدفاع استمهالهم لحين تقديم دفوعهم واعتراضاتهم وتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26 أيلول الحالي.
--(بترا)
ب ص/م ف/اح
20/09/2023 13:47:11

MENAFN20092023000117011021ID1107108913

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