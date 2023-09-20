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استمرار انخفاض الاسترليني مقابل الدولار

9/20/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 20 أيلول (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني اليوم ألأربعاء تراجعه أمام الدولار و اليورو، رغم الأخبار الاقتصادية الجيدة في المملكة المتحدة التي تفيد بأن التضخم انخفض إلى 6.7 بالمئة في آب الماضي من 6.8 بالمئة في تموز.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم عند 237ر1 دولار و 155ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
20/09/2023 13:41:00

MENAFN20092023000117011021ID1107108912

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