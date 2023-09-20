استمرار انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
التاريخ
9/20/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 20 أيلول (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني اليوم ألأربعاء تراجعه أمام الدولار و اليورو، رغم الأخبار الاقتصادية الجيدة في المملكة المتحدة التي تفيد بأن التضخم انخفض إلى 6.7 بالمئة في آب الماضي من 6.8 بالمئة في تموز.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم عند 237ر1 دولار و 155ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
20/09/2023 13:41:00
MENAFN20092023000117011021ID1107108912
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