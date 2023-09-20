الضمان تنفي تقديم مساعدة مالية بمناسبة دخول العام الدراسي

عمان 20 أيلول (بترا)- نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة 250 دينارا للمواطنين بمناسبة دخول العام الدراسي عبر رابط إلكتروني مزعوم.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة أنس القضاة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المؤسسة لا علاقة لها إطلاقا بهذا الرابط، ولم توجه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وحذر القضاة من التعاطي مع مثل هذه المعلومات الذي وصفها بالمضللة والخادعة والهادفة إلى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي،و تهدف إلى استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهمية يتم دعوتهم للتسجيل فيها.

ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفر من خلالها المعلومات والبيانات كافة الصادرة عنها، من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها الموثقة رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعا لأي لبس أو تضليل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونيا من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.

--(بترا)

ع ف/ أ أ/ ف ج

20/09/2023 13:45:22