خارجية النواب تبحث والسفير الهنغاري تعزيز التعاون

عمان 20 أيلول (بترا)- بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، خلال لقائه في دار المجلس، اليوم الأربعاء، السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد حينا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، والتي تتقدم برؤى قيادة البلدين، مشيرا إلى ضرورة البناء عليها، وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة لمستويات أعلى من الموجودة حاليًا.

وشدد على أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة أمس كان واضحًا وصريحًا، وتحدث بلسان العالم أجمع، أشار خلاله إلى التحديات التي تواجه المملكة، فضلًا عن ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته والقيام بمهامه.

وأشار حينا إلى أن أعضاء مجلس النواب، ومن خلال الدور الدبلوماسي البرلماني الذي يسير وفق نهج القيادة الهاشمية، يسعون إلى تعزيز العلاقات مع جميع دول العالم وصولًا لتحقيق المصالح المشتركة في كل المجالات.

كما أكد ضرورة دعم جهود جلالة الملك في تحقيق السلام الشامل والعادل، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرًا إلى حجم الضغط الذي يواجهه الأردن على موارده وبنيته التحتية من تداعيات استقباله للعديد من موجات اللجوء.

من جهتهما، دعا النائبان: عيد النعيمات وميادة شريم، إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين، ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات، سيما البرلمانية والسياحية والعلاجية، وزيادة المنح التعليمية المقدمة للطلبة.

وشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه وتحمل مسؤولياته تجاه الأردن؛ ليواصل تقديم مهامه الإنسانية على أكمل وجه فيما يخص موضوع اللاجئين.

كما أشارا إلى ضرورة دعم الجهود لتنظيم ملتقى لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

من جانبه، قال كالي إن مثل هذه اللقاءات مهمة لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والبرلمانية، لافتًا إلى الاتفاق الذي تم أخيرا والقاضي برفع وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة من خلال إقامة مناطق لوجستية في الأردن وهنغاريا.

وأكد استمرار المنح التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين، التي تشمل كل النفقات من الحكومة الهنغارية، موضحًا أن عدد المنح الدراسية المُقدمة بلغت 400 منحة.

كما أكد استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع المملكة في مجالات عدة أهمها: المياه والزراعة والسياحة والتعليم.

وفي نهاية اللقاء، قدم حينا درعًا تكريميًا للسفير الهنغاري، تقديرًا لما يقدمه من جهود لمصلحة البلدين الصديقين.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

20/09/2023 13:31:00