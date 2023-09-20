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التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ بوساطة روسية

9/20/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- توصل طرفا الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وبحسب وكالة "نوفوستي"، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة تسلم بموجبه الأخيرة جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة"، مشيرة إلى أن الجيش الأذربيجاني سيطر على حوالي 90 موقعا عسكريا أرمينيا.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة قوات حفظ السلام التابعة لها، على اتصال وثيق على المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني.
وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع أطراف الصراع منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين.
وأكدت أن وحدات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في الإقليم في ظل تفاقم الوضع، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة إلى السكان المدنيين.
--(بترا)
رصد/أغ
20/09/2023 13:20:21

MENAFN20092023000117011021ID1107108907

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