التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ بوساطة روسية

التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ بوساطة روسية
التاريخ
9/20/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- توصل طرفا الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وبحسب وكالة "نوفوستي"، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة تسلم بموجبه الأخيرة جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة"، مشيرة إلى أن الجيش الأذربيجاني سيطر على حوالي 90 موقعا عسكريا أرمينيا.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة قوات حفظ السلام التابعة لها، على اتصال وثيق على المستوى المناسب مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني.
وأضافت أن قيادة قوات حفظ السلام تبحث مع أطراف الصراع منع إراقة الدماء، والامتثال للقانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين.
وأكدت أن وحدات حفظ السلام الروسية تواصل أداء مهامها في الإقليم في ظل تفاقم الوضع، وتعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة إلى السكان المدنيين.
--(بترا)
رصد/أغ
20/09/2023 13:20:21
MENAFN20092023000117011021ID1107108907
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