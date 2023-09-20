البرلمانية الأردنية العُمانية تبحث والقائم بأعمال سلطنة عُمان تعزيز العلاقات

عمان 20 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العُمانية اليوم الأربعاء، خلال لقائها بدار مجلس النواب، القائم بأعمال سلطنة عُمان لدى المملكة المستشار أول يعقوب بن بدر الرقيشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال رئيس اللجنة، النائب رمزي العجارمة، إن العلاقات الأردنية العُمانية "تاريخية، ومُتجذرة ومميزة"، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى هذه العلاقات وتعزيزها لتكون مثال يُحتذى به.

وأضاف، إن دور الدبلوماسية البرلمانية يأتي انسجامًا مع رؤى وتطلعات قيادة البلدين الشقيقين، الداعية إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة.

بدورهم، أكد النواب: عودة النوايشة، توفيق المراعية، أسماء الرواحنة، فراس القضاة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة، سيما وأن البلدين تجمعهما قواسم ثقافية واجتماعية مُشتركة.

وأشاروا إلى ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل بشكل أكبر على الترويج السياحي، وفتح المجال بشكل أكبر أمام الاستثمار وتشجيعه.

من جانبه، أشاد الرقيشي بمُستوى العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات وتطويرها والارتقاء بها.

وأوضح أن سلطنة عُمان كانت وما تزال تقف مع المملكة الأردنية الهاشمية في جميع القضايا الخارجية، وتؤيد مواقفها سيما موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الرقيشي أن الوجهة المُفضلة لأبناء الشعب العُماني لتلقي العلاج هي الأردن نظرًا للكفاءات العالية والإمكانات الطبية المُتطورة التي تتمتع بها المملكة.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

20/09/2023 13:12:00