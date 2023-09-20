البرلمانية الأردنية العُمانية تبحث والقائم بأعمال سلطنة عُمان تعزيز العلاقات

البرلمانية الأردنية العُمانية تبحث والقائم بأعمال سلطنة عُمان تعزيز العلاقات
التاريخ
9/20/2023 2:35:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- بحثت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية العُمانية اليوم الأربعاء، خلال لقائها بدار مجلس النواب، القائم بأعمال سلطنة عُمان لدى المملكة المستشار أول يعقوب بن بدر الرقيشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال رئيس اللجنة، النائب رمزي العجارمة، إن العلاقات الأردنية العُمانية "تاريخية، ومُتجذرة ومميزة"، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى هذه العلاقات وتعزيزها لتكون مثال يُحتذى به.
وأضاف، إن دور الدبلوماسية البرلمانية يأتي انسجامًا مع رؤى وتطلعات قيادة البلدين الشقيقين، الداعية إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة.
بدورهم، أكد النواب: عودة النوايشة، توفيق المراعية، أسماء الرواحنة، فراس القضاة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على الصعد كافة، سيما وأن البلدين تجمعهما قواسم ثقافية واجتماعية مُشتركة.
وأشاروا إلى ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل بشكل أكبر على الترويج السياحي، وفتح المجال بشكل أكبر أمام الاستثمار وتشجيعه.
من جانبه، أشاد الرقيشي بمُستوى العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن اللقاء يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات وتطويرها والارتقاء بها.
وأوضح أن سلطنة عُمان كانت وما تزال تقف مع المملكة الأردنية الهاشمية في جميع القضايا الخارجية، وتؤيد مواقفها سيما موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الرقيشي أن الوجهة المُفضلة لأبناء الشعب العُماني لتلقي العلاج هي الأردن نظرًا للكفاءات العالية والإمكانات الطبية المُتطورة التي تتمتع بها المملكة.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
20/09/2023 13:12:00
MENAFN20092023000117011021ID1107108906
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