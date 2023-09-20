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اختتام برنامج هواوي بذور من أجل المستقبل

9/20/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول (بترا)- اختتمت فعاليات برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023" ومسابقة "تيك 4 جود" التي تمت استضافة المرحلة الثانية منها في دبي أخيرا.
وبحسب بيان لشركة هواوي اليوم الأربعاء، هدف هذا الحدث الذي تنافس فيه 175 طالباً يمثلون جامعات مرموقة في 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى تمكين المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع رقمي من المواهب الشابة في هذا القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة، جياوي ليو، "التقينا في دبي بألمع المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ونهنئ جميع الطلاب على جهودهم الاستثنائية".
وشاركت في المرحلة الثانية من البرنامج 7 فرق من الأردن والإمارات وقطر وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان.
وبعد المرحلة الثانية من المسابقة الإقليمية في دبي، سيتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فرق أخرى من جميع أنحاء العالم.
ويندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تنمية مواهب تقنية المعلومات الاتصالات حول العالم.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/اح
20/09/2023 12:47:57

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