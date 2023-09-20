اختتام برنامج هواوي بذور من أجل المستقبل

اختتام برنامج هواوي بذور من أجل المستقبل
التاريخ
9/20/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- اختتمت فعاليات برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023" ومسابقة "تيك 4 جود" التي تمت استضافة المرحلة الثانية منها في دبي أخيرا.
وبحسب بيان لشركة هواوي اليوم الأربعاء، هدف هذا الحدث الذي تنافس فيه 175 طالباً يمثلون جامعات مرموقة في 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى تمكين المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع رقمي من المواهب الشابة في هذا القطاع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات العربية المتحدة، جياوي ليو، "التقينا في دبي بألمع المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ونهنئ جميع الطلاب على جهودهم الاستثنائية".
وشاركت في المرحلة الثانية من البرنامج 7 فرق من الأردن والإمارات وقطر وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان.
وبعد المرحلة الثانية من المسابقة الإقليمية في دبي، سيتأهل الفائزون للمشاركة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فرق أخرى من جميع أنحاء العالم.
ويندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تنمية مواهب تقنية المعلومات الاتصالات حول العالم.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/اح
20/09/2023 12:47:57
MENAFN20092023000117011021ID1107108905
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