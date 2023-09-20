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اختتام دورة تدريبية بمعهد الإدارة عن رسم السياسات لموظفي القطاع العام

9/20/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 أيلول ( بترا )- اختتمت في معهد الإدارة العامة اليوم أعمال الدورة التدريبية "رسم السياسات وصنع القرار " استهدفت 27 موظفا من القطاع العام .
هدفت الدورة الى اكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة ذات العلاقة برسم السياسيات العامة ومراحلها وانواعها وبيئتها اضافة الى معارف ومهارات اتخاذ القرار والقيم السلوكية والمؤسسية المؤثرة بها .
وعرض مدرب الدورة الدكتور عبدالله القضاة خلال الدورة التي استمرت ثلاثة ايام نشأة مفهوم السياسات العامة وتطوره مشيرا الى ابرز الاتجاهات الفكرية التي أثرت ايجابا على جودة رسم السياسات العامة واتخاذ القرار .
واكد القضاة أهمية اكساب موظف القطاع العام المعارف المتعلقة بالعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار وطرق اتخاذه مستعرضا مراحل المتابعة والتقييم للسياسات العامة.
بدورها قالت مديرة المعهد سهام الخوالدة ان المعهد حريص على تطوير خطته التدريبية بما تنسجم مع الرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية، حيث تضمنت الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام والتي ستنعكس ايجابا على اداء الموظفين وقدراتهم المعرفية والفنية والإدارية.
واضافت ان المعهد اعتمد برامج تدريبية تواكب التطورات والمستجدات في مختلف مجالات الإدارة العامة ومنسجمة مع الخطط والأولويات الوطنية التي لها الدور الفعال في اكساب المشاركين المعارف والمهارات الحديثة والتركيز على العنصر البشري من خلال الاستثمار الأمثل للمورد البشري الحكومي من خلال تصميم وتطوير برامج التدريبية تحاكي المسار الوظيفي المبني على الكفايات العامة والجوهرية.
--(بترا )
ع ط
20/09/2023 12:41:56

MENAFN20092023000117011021ID1107108904

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