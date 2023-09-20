اختتام دورة تدريبية بمعهد الإدارة عن رسم السياسات لموظفي القطاع العام

اختتام دورة تدريبية بمعهد الإدارة عن رسم السياسات لموظفي القطاع العام
التاريخ
9/20/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول ( بترا )- اختتمت في معهد الإدارة العامة اليوم أعمال الدورة التدريبية "رسم السياسات وصنع القرار " استهدفت 27 موظفا من القطاع العام .
هدفت الدورة الى اكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة ذات العلاقة برسم السياسيات العامة ومراحلها وانواعها وبيئتها اضافة الى معارف ومهارات اتخاذ القرار والقيم السلوكية والمؤسسية المؤثرة بها .
وعرض مدرب الدورة الدكتور عبدالله القضاة خلال الدورة التي استمرت ثلاثة ايام نشأة مفهوم السياسات العامة وتطوره مشيرا الى ابرز الاتجاهات الفكرية التي أثرت ايجابا على جودة رسم السياسات العامة واتخاذ القرار .
واكد القضاة أهمية اكساب موظف القطاع العام المعارف المتعلقة بالعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار وطرق اتخاذه مستعرضا مراحل المتابعة والتقييم للسياسات العامة.
بدورها قالت مديرة المعهد سهام الخوالدة ان المعهد حريص على تطوير خطته التدريبية بما تنسجم مع الرؤى الملكية السامية والتوجهات الحكومية، حيث تضمنت الاحتياجات التدريبية الفعلية لموظفي القطاع العام والتي ستنعكس ايجابا على اداء الموظفين وقدراتهم المعرفية والفنية والإدارية.
واضافت ان المعهد اعتمد برامج تدريبية تواكب التطورات والمستجدات في مختلف مجالات الإدارة العامة ومنسجمة مع الخطط والأولويات الوطنية التي لها الدور الفعال في اكساب المشاركين المعارف والمهارات الحديثة والتركيز على العنصر البشري من خلال الاستثمار الأمثل للمورد البشري الحكومي من خلال تصميم وتطوير برامج التدريبية تحاكي المسار الوظيفي المبني على الكفايات العامة والجوهرية.
--(بترا )
ع ط
20/09/2023 12:41:56
MENAFN20092023000117011021ID1107108904
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