عمان للكتاب الدولي.. الشال القطري والشماغ الأردني ضمن فعاليات قطرية



الدوحة 20 أيلول (بترا)- تشارك قطر بصفتها "ضيف شرف" النسخة 22 لمعرض عمان الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة ويستمر عشرة أيام، بعدد من الورش الفنية حول الشال القطري والشماغ الأردني.

وقالت وزارة الثقافة القطرية إن مشاركة الدوحة في المعرض تأتي في إطار تعزيز التواصل الثقافي والفكري، حيث ستشارك نخبة من دور النشر القطرية بالمعرض.

وتشارك قطر في معرض عمان الدولي للكتاب، بوفد رسمي يضم عددا من الكتاب والمثقفين والناشرين، مع تقديم برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري لقطر ورسالتها الثقافية وتطور صناعة النشر فيها.

وقال مدير إدارة المكتبات في الوزارة، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، جاسم أحمد البوعينين، إن وزارة الثقافة القطرية ستشارك بفعالية في معرض عمان الدولي للكتاب، وستكون مشاركة مميزة، حيث يتم تصميم جناح الوزارة على طراز العمارة التقليدية في دولة قطر، وعرض الإنتاج الفكري الخاص بوزارة الثقافة القطرية، علاوة على المشاركة بفعاليات ثقافية وأمسيات شعرية وندوات تتناول صناعة النشر في قطر، والمسرح، وندوة ثقافية تتناول الرواية، وكذلك ندوة تتحدث عن التراث القطري.

وأضاف البوعينين في بيان لوزارة الثقافة القطرية اليوم، إن المشاركة القطرية في معرض عمان الدولي للكتاب، تهدف إلى بناء علاقات جديدة مع العاملين في مجال الثقافة وصناعة النشر، بالإضافة إلى عرض الإنتاج الفكري القطري لدور النشر القطرية، وعقد اجتماعات مع مسؤولي المعرض، ودور النشر الأردنية لمناقشة أوجه التعاون في التأليف والترجمة والنشر.

وأوضح أن المشاركة القطرية تتضمن كذلك عرض إصدارات الوزارة المتنوعة والجديدة في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الإصدارات المميزة من كتب الأطفال والناشئة.

وكان السفير الأردني بالدوحة، زيد مفلح اللوزي، قد أكد في تصريحات للصحف القطرية، أن اتحاد الناشرين الأردنيين، اختار قطر لتكون حاضرة كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب من خلال برنامج ثقافي متنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعكس تميز المشهد الثقافي القطري، وبوفر لجمهور المعرض فرصة للاطلاع على أبرز ما يتضمنه هذا المشهد.

وأضاف أن دور النشر القطرية، ستعرض أحدث الإصدارات والمطبوعات الجديدة، وستقوم بالتعريف بها وبكافة إصداراتها المتميزة خلال أيام المعرض.

وأكد اللوزي، حرص الأردن على تعزيز التعاون الثقافي المستمر مع قطر، لافتا إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب، شهد مشاركة مميزة من دور النشر الأردنية في دورته السابقة، حيث كان فرصة كبيرة لدور النشر لعرض آخر الإصدارات وإبراز المنتج الثقافي العربي والعالمي.

من جانبها، قالت مديرة مركز أدب الطفل التابع لوزارة الثقافة القطرية، أسماء الكواري، إن مشاركة المركز في معرض عمان الدولي للكتاب، ستضم مجموعة من الكتاب القطريين الصغار، الذين سيقدمون نموذجا للمبدعين القطريين الصغار من أصحاب مبادرة "الكتابة والتأليف والتصميم"، وذلك لتقديم صورة مشرفة عن قطر والشباب القطري، خاصة وأن قطر تحل ضيف شرف الدورة المرتقبة للمعرض.

وأضافت أن المشاركة بالمعرض، تستهدف تحقيق التميز العلمي والأدبي للطلاب الموهوبين والمتميزين علميا وأدبيا، علاوة على التعرف على الثقافة الأردنية، وكذلك التعريف بالثقافة القطرية.

وأكدت الكواري أنه سيتم تقديم عرض "أنا قطري"، خلال المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى تقديم رواية قصص قطرية على المسرح، وتصوير الأطفال الأردنيين بالزي القطري، إلى جانب تنظيم ورش فنية للشال القطري والشماغ الأردني، وتنظيم ورشة عملية لإعداد القهوة القطرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من القصص للجمهور بالجناح القطري في المعرض.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

20/09/2023 12:25:49