عمان للكتاب الدولي.. الشال القطري والشماغ الأردني ضمن فعاليات قطرية

عمان للكتاب الدولي.. الشال القطري والشماغ الأردني ضمن فعاليات قطرية
التاريخ
9/20/2023 2:35:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الدوحة 20 أيلول (بترا)- تشارك قطر بصفتها "ضيف شرف" النسخة 22 لمعرض عمان الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غدا الجمعة ويستمر عشرة أيام، بعدد من الورش الفنية حول الشال القطري والشماغ الأردني.
وقالت وزارة الثقافة القطرية إن مشاركة الدوحة في المعرض تأتي في إطار تعزيز التواصل الثقافي والفكري، حيث ستشارك نخبة من دور النشر القطرية بالمعرض.
وتشارك قطر في معرض عمان الدولي للكتاب، بوفد رسمي يضم عددا من الكتاب والمثقفين والناشرين، مع تقديم برنامج ثقافي يعكس الوجه الحضاري لقطر ورسالتها الثقافية وتطور صناعة النشر فيها.
وقال مدير إدارة المكتبات في الوزارة، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، جاسم أحمد البوعينين، إن وزارة الثقافة القطرية ستشارك بفعالية في معرض عمان الدولي للكتاب، وستكون مشاركة مميزة، حيث يتم تصميم جناح الوزارة على طراز العمارة التقليدية في دولة قطر، وعرض الإنتاج الفكري الخاص بوزارة الثقافة القطرية، علاوة على المشاركة بفعاليات ثقافية وأمسيات شعرية وندوات تتناول صناعة النشر في قطر، والمسرح، وندوة ثقافية تتناول الرواية، وكذلك ندوة تتحدث عن التراث القطري.
وأضاف البوعينين في بيان لوزارة الثقافة القطرية اليوم، إن المشاركة القطرية في معرض عمان الدولي للكتاب، تهدف إلى بناء علاقات جديدة مع العاملين في مجال الثقافة وصناعة النشر، بالإضافة إلى عرض الإنتاج الفكري القطري لدور النشر القطرية، وعقد اجتماعات مع مسؤولي المعرض، ودور النشر الأردنية لمناقشة أوجه التعاون في التأليف والترجمة والنشر.
وأوضح أن المشاركة القطرية تتضمن كذلك عرض إصدارات الوزارة المتنوعة والجديدة في مختلف علوم المعرفة من الروايات والقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى الإصدارات المميزة من كتب الأطفال والناشئة.
وكان السفير الأردني بالدوحة، زيد مفلح اللوزي، قد أكد في تصريحات للصحف القطرية، أن اتحاد الناشرين الأردنيين، اختار قطر لتكون حاضرة كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب من خلال برنامج ثقافي متنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي للمعرض، ويعكس تميز المشهد الثقافي القطري، وبوفر لجمهور المعرض فرصة للاطلاع على أبرز ما يتضمنه هذا المشهد.
وأضاف أن دور النشر القطرية، ستعرض أحدث الإصدارات والمطبوعات الجديدة، وستقوم بالتعريف بها وبكافة إصداراتها المتميزة خلال أيام المعرض.
وأكد اللوزي، حرص الأردن على تعزيز التعاون الثقافي المستمر مع قطر، لافتا إلى أن معرض الدوحة الدولي للكتاب، شهد مشاركة مميزة من دور النشر الأردنية في دورته السابقة، حيث كان فرصة كبيرة لدور النشر لعرض آخر الإصدارات وإبراز المنتج الثقافي العربي والعالمي.
من جانبها، قالت مديرة مركز أدب الطفل التابع لوزارة الثقافة القطرية، أسماء الكواري، إن مشاركة المركز في معرض عمان الدولي للكتاب، ستضم مجموعة من الكتاب القطريين الصغار، الذين سيقدمون نموذجا للمبدعين القطريين الصغار من أصحاب مبادرة "الكتابة والتأليف والتصميم"، وذلك لتقديم صورة مشرفة عن قطر والشباب القطري، خاصة وأن قطر تحل ضيف شرف الدورة المرتقبة للمعرض.
وأضافت أن المشاركة بالمعرض، تستهدف تحقيق التميز العلمي والأدبي للطلاب الموهوبين والمتميزين علميا وأدبيا، علاوة على التعرف على الثقافة الأردنية، وكذلك التعريف بالثقافة القطرية.
وأكدت الكواري أنه سيتم تقديم عرض "أنا قطري"، خلال المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى تقديم رواية قصص قطرية على المسرح، وتصوير الأطفال الأردنيين بالزي القطري، إلى جانب تنظيم ورش فنية للشال القطري والشماغ الأردني، وتنظيم ورشة عملية لإعداد القهوة القطرية، بالإضافة إلى تقديم العديد من القصص للجمهور بالجناح القطري في المعرض.
--(بترا)
م ف/ أ أ / س س
20/09/2023 12:25:49
MENAFN20092023000117011021ID1107108903
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