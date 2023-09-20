حزب إرادة يستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية

عمان 20 أيلول (بترا)- استنكر حزب إرادة استمرار محاولات الاحتلال في تزييف الوعي وطمس الهوية الفلسطينية وتشويه الحقائق التاريخية، من خلال استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس واستبدالها بإسرائيلية.

ودعا الحزب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنتين قانونية وتربوية من الأحزاب الأردنية والمنظمات والنشطاء لدراسة جوانب القضية القانونية والتربوية والسياسية، وتجهيز مذكرة قانونية سياسية، وبحث تفعيل الدور القانوني للوصاية على المقدسات.

وطالب الحزب الدول والمنظمات الدولية القيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتوجه نحو المحاكم والهيئات الدولية لإدانة وتجريم محاولة الاحتلال طمس الهوية العربية الفلسطينية عبر النظام التعليمي.

وقال أمين عام الحزب نضال البطاينة إن الحزب يرفض محاولات سلطات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية في القدس، عبر تغيير المناهج انطلاقا من مبادئ الحزب التي تؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية حتى تقرير المصير للشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، متمسكين بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمناصرة للقضايا الدولية والعربية الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية تعد فخراً للأردنيين، مشيداً بجهود الدبلوماسية الأردنية الرافضة لإجراءات سلطات الاحتلال أحادية الجانب.

وأوضح أن حزب إرادة أخذ على عاتقه تسليط الضوء على قضية محاولة سلطات الاحتلال في أسرلة المناهج في القدس العربية.

وقال مساعد الأمين للشؤون القانونية الدكتور هيثم عريفج إن الهجمة الممنهجة لسلطات الاحتلال على عقول أبنائنا في القدس تهدف للتغيير الديمغرافي، داعيا إلى خوض معركة قانونية دعما لصمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هويته.

وأكد أن حزب إرادة يسعى بالتشارك مع الأحزاب والمنظمات الأردنية والنشطاء القانونيين والإعلاميين لإصدار موقف موحد للجوانب القانونية والسياسية، بالإضافة إلى تعزيز دور الوصاية الهاشمية على المقدسات ودعوة الدول والمنظمات للقيام بواجبها الإنساني والقانوني للدفاع عن حق أهل القدس الذي كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الحكماء في الحزب المهندس مالك حداد، إن إسرائيل ومنذ بداية الاحتلال تحاول العبث بهدف إيجاد جيل غير منتم للقضية الفلسطينية، مطالبا السلطة الفلسطينية بتعزيز الوعي العام من خلال تخصيص حصة على الأقل مرتين أسبوعياً ومن خلال الإذاعات والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية العربية الفلسطينية، وترسيخ مفهوم الثبات على الأرض وترسيخ مفهوم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالب حداد أن يكون موضوع تغيير المناهج في القدس على جدول أعمال أي قمة عربية قادمة نظراً لخطورته ومساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة هذا التغيير الممنهج، ومساعدة الأردن على دعم تثبيت أهلنا المقدسيين من خلال دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني في الحزب المهندس فوزي مسعد، على ضرورة مواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغير المناهج في القدس وإجراءاتها التعسفية وفضحها في كل المحافل، والتأكيد على الهوية العربية الفلسطينية والحفاظ على المنهاج الفلسطيني في القدس.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس المركزي في الحزب الدكتور محمد أبو هديب إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في القدس أفعال تتنافى مع القانون الدولي الذي يجب ألا يغير الوضع القائم.

وقالت الأمين العام المساعد لشؤون المدرسة الحزبية الدكتورة نجوى قبيلات إن حزب إرادة يتمسك بمبادئه التي تؤمن بصون الحريات والحقوق، ومن حق الشعب الفلسطيني تعليم أبنائه وفق مناهج تتماشى مع هويته وتاريخه واحتياجاته، ورفض الإجراءات القمعية للاحتلال وخطورة المساس بفكر الشباب الفلسطيني ومستقبلهم عبر فرض مناهج مسمومة على المدارس الفلسطينية في القدس.

--(بترا)

ع د/ف ج

20/09/2023 12:17:08