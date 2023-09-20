فريق الشرقية بطلا للدوري العسكري لكرة الطاولة
التاريخ
9/20/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية، بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لكرة الطاولة التي اختتمت اليوم الأربعاء في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
وشارك في البطولة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث أسفرت النتائج عن فوز المنطقة العسكرية الشرقية بكأس البطولة و جاء فريق قيادة سلاح الجو في المركز الثاني.
وبرز في البطولة اللاعبون: عمار عزيز و محمد الجعافرة من فريق المنطقة العسكرية العسكرية الشرقية.
--(بترا)
خ خ / أ أ / س س
20/09/2023 12:14:10
MENAFN20092023000117011021ID1107108901
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