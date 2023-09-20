فريق الشرقية بطلا للدوري العسكري لكرة الطاولة

عمان 20 أيلول (بترا)- ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية، بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لكرة الطاولة التي اختتمت اليوم الأربعاء في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.

وشارك في البطولة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث أسفرت النتائج عن فوز المنطقة العسكرية الشرقية بكأس البطولة و جاء فريق قيادة سلاح الجو في المركز الثاني.

وبرز في البطولة اللاعبون: عمار عزيز و محمد الجعافرة من فريق المنطقة العسكرية العسكرية الشرقية.

--(بترا)

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20/09/2023 12:14:10