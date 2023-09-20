تحطم مقاتلة روسية ونجاة طاقمها

عمان 20 أيلول (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع "سو-34"، اليوم الأربعاء، في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، وأن طاقمها تمكن من القفز والنجاة دون تعرضه لإصابات.

وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع صباحا أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".

وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.

وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

20/09/2023 12:04:24