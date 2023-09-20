تحطم مقاتلة روسية ونجاة طاقمها
التاريخ
9/20/2023 2:35:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)-أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم إحدى مقاتلاتها من نوع "سو-34"، اليوم الأربعاء، في مقاطعة فورونيج خلال طلعة تدريبية، وأن طاقمها تمكن من القفز والنجاة دون تعرضه لإصابات.
وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع صباحا أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز وتم إجلائهما إلى المطار المحلي، و"لا يوجد أي تهديد لصحتهما".
وأضافت أن الطائرة سقطت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، ولم تحدث أضرار على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تكن مزود بذخيرة.
وأوضحت أن "سبب الحادث قد يكون خللا فنيا".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
20/09/2023 12:04:24
MENAFN20092023000117011021ID1107108900
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