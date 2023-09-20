التربية: البرامج التقنية الحديثة ستغير وجهة نظر المجتمع للتعليم المهني



عمان 20 أيلول (بترا)- قالت مستشارة وزير التربية للتعليم المهني، فاطمة القطاونة، إن البرامج التقنية الحديثة ستغير وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني والتقني، بعد الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن المسار المهني التقني "BTEC" بشكله الجديد سيستقطب الطلبة المتميزين بشكل أكبر من السابق والجامعات في مستويات من 1 إلى 7، حيث أن مستويات 1 ألى 3 تُدرس في المدارس الثانوية وتقدم المستويات من 4 إلى 7 في الجامعات.

واضافت، أن مؤهلات "BTEC " تهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذا المناهج، الكثير من الخبرة العملية بسوق العمل من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات والسلوك المطلوب لسوق العمل ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية.

وقالت إن تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناءً على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة، والتي أوصت بتبني الخطة المبنية على الكفايات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل وتم اختيار برنامج دولي تقني يمكن موائمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين 80 – 90 بالمئة مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق التي كانت بحدود 25 بالمئة.

وأوضحت، أنه ومن أجل ضمان رفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني التقني قامت الوزارة بوضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" التي تضمن حصول الطالب على وظيفة المستقبل وتخفف نسبة البطالة، حيث تم تطوير المؤهلات المهنية التقنية لتتواءم مع البيئة المحلية للتأكد من ملائمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.

وأشارت الى أن البرنامج التقني يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية، لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، مبينة أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني بكافة التخصصات التقنية، حيث يستطيع الطالب استكمال الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث من البرنامج التقني على شهادة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق في الجامعات الحكومية والخاصة.

وبينت أن آلية تطبيق نظام التعليم المهني الجديد تتم بعد حصول المدرسة على الموافقة كمركز معتمد لتقديم تخصصات التعليم التقني، ليتم لاحقا تسجيل الطلاب على منصة بيرسون "Edexcel Online"، ثم مرحلة التدريس والتدريب العملي للساعات المعتمدة.

ولفتت الى أن هذه المراحل يتبعها التدقيق الداخلي من قبل المدرسة على الواجبات "التقييمات" قبل توزيعها على الطلبة "الجزء الأول"، ثم مرحلة تقييم الطلاب عن طريق الواجبات والتدقيق الداخلي من قبل المدرسة على تصحيح المعلم للواجبات "الجزء الثاني"، والتدقيق الخارجي لمعايير الجودة لجميع التقييمات أو الواجبات من قبل بيرسون والمرحلة الختامية وهي إصدار الشهادات.

وأكدت أن توزيع الطلاب على التخصصات يتم حسب رغبة الطالب والمعدل المئوي لآخر 3 صفوف "السابع 30 بالمئة والثامن 30 بالمئة والتاسع 40 بالمئة" وتوفر مقاعد ضمن الطاقة الاستيعابية للشعبة الواحدة في كل تخصص.

واضافت أنه تم تطوير مناهج الطلبة من خلال تطوير وحدات دراسية متخصصة لحقول الزراعة و الجمال خاصة بالأردن تتواءم مع البيئة المحلية وتم اختيار وحدات دراسية لكل التخصصات الباقية من المؤهلات الدولية للمستوى الثاني المترجمة للغة العربية وتم تزويد ودعم التخصصات بإطار دعم متكامل، كما تم تطوير موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلاب وتم ترجمة الوثائق للغة العربية.

وقالت القطاونة، إنه تم تدريب 540 معلما في المرحلة الأولى من شهر حزيران الى شهر آب الماضي على ضمان جودة تطبيق وتقييم الوحدات الدراسية لتخصصات "BTEC" وتدريب المعلمين في كل تخصص على المحتوى والتقييم واستخدام الموارد والأدوات وتم الحصول على اعتماد جميع المدارس المستهدفة باعتماد المنهاج لتكون مراكزا لتقديم التخصصات التقنية بناء على تدريب المعلمين.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت برنامج "BTEC" التقني في المدارس الحكومية وعددها 266 مدرسة منها 262 مدرسة حكومية و4 مدارس تابعة لمدارس الثقافة العسكرية وقد تم توزيع 515 تخصصا على المدارس المستهدفة، حيث تم توزيع 18 الف طالب على تخصصات المستوى الثاني (الصف العاشر) الستة في المرحلة الأولى وهي "الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات" للعام الدراسي 2023-2024، وسيتم إضافة أربعة تخصصات للمستوى الثاني العام الدراسي 2024-2025 وهي البناء والمنشئات والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم.

كما تم توزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، حيث تم اعتماد 21 معهد تدريب مهني موزعا على 18 مديرية تربية وتعليم، وقد تم ربط تلك المعاهد بمدارس مهنية واعتماد تخصصات مهنية تقنية وتوزيع الطلبة فيها.

--(بترا)

ع س/أ أ / س س

20/09/2023 12:00:08