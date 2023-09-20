مباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين تنطلق غدا

مباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين تنطلق غدا
التاريخ
9/20/2023 2:35:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 20 أيلول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان والزرقاء.
ويلتقي يوم غد فريقا سحاب والرمثا، على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب عند السادسة مساء، فيما يلعب فريقا شباب العقبة والحسين إربد عند الثامنة والنصف مساء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
وتتواصل المنافسات الجمعة بلقاء مغير السرحان مع الجليل على ملعب الأمير محمد، فيما يلعب الأهلي والفيصلي على ستاد عمان، وتختتم منافسات الجولة السادسة يوم السبت بلقاء الوحدات مع شباب الأردن، ومعان مع السلط.
ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري حتى الآن برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10 والفيصلي 9.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
20/09/2023 11:54:55
MENAFN20092023000117011021ID1107108898
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