مباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين تنطلق غدا

عمان 20 أيلول (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان والزرقاء.

ويلتقي يوم غد فريقا سحاب والرمثا، على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب عند السادسة مساء، فيما يلعب فريقا شباب العقبة والحسين إربد عند الثامنة والنصف مساء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتتواصل المنافسات الجمعة بلقاء مغير السرحان مع الجليل على ملعب الأمير محمد، فيما يلعب الأهلي والفيصلي على ستاد عمان، وتختتم منافسات الجولة السادسة يوم السبت بلقاء الوحدات مع شباب الأردن، ومعان مع السلط.

ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري حتى الآن برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10 والفيصلي 9.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

20/09/2023 11:54:55