استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مخيم جنين

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مخيم جنين
التاريخ
9/20/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 20 أيلول (بترا)-استشهد ،اليوم الأربعاء ،الشاب عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية ، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم امس، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الوزارة امس عن استشهاد 3 فلسطينيين : محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين ،وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
20/09/2023 11:22:42
MENAFN20092023000117011021ID1107108897
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