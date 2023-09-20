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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مخيم جنين

9/20/2023 2:35:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 20 أيلول (بترا)-استشهد ،اليوم الأربعاء ،الشاب عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية ، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم امس، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت الوزارة امس عن استشهاد 3 فلسطينيين : محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين ،وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين.
فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
20/09/2023 11:22:42

MENAFN20092023000117011021ID1107108897

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