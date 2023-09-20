الجمعية العلمية الملكية تستضيف وفداً من الجمعية الأميركية لتقدم العلوم

عمان 20 أيلول ( بترا ) - التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية، وفدا من الجمعية الأميركية لتقدم العلوم.

وتم خلال اللقاء بحث مد جسور التعاون في مجال العلوم لزيادة عجلة النمو الاقتصادي .

وشارك سمو الأمير الحسن أفكاره ورؤيته مع الوفد الذي يترأسه الدكتور سوديب باريخ حول المواضيع الرئيسية التي تشغل عقول دبلوماسيي العلوم.

وأكد سموه أهمية مبدأ المشاركة المجتمعية، مشدداً على ضرورة الحوار والتعاون على مستوى القاعدة الشعبية.

وأشار سموه إلى أن هذا النهج يدرك بأن المجتمعات المحلية غالباً ما تمتلك المفتاح لحل التحديات المعقدة.

وفيما يتعلق بالتحديات الجيوسياسية، دعا سموه منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) إلى لعب دور أكثر نشاطًا، بدلاً عن كونها مجرد منطقة إغاثة في حالات الكوارث.

وقال سموه: "إن التحول من نهج رد الفعل إلى نهج السياسات الاستباقية أمر مهم، لأنه يتيح استجابة أكثر استباقية لكل من التحديات والفرص، ما يساهم في نهاية المطاف في الاستقرار والتنمية الإقليميين".

من جانبها رحبت سمو الأميرة سمية بالوفد، وأشارت سموها إلى التعاون الوثيق مع الجمعية الأميركية للعلوم في العديد من المبادرات والعمل من خلال مختلف الهيئات والتعاون الدولي.

وعلى هامش زيارة الوفد للأردن ألقى الدكتور باريخ محاضرة بعنوان "دبلوماسية العلوم وقوة العلم في بناء الجسور" في حرم الجمعية العلمية الملكية بحضور سمو الأميرة سمية.

وأشارت سموها خلال افتتاحها المحاضرة التي حضرها عدد من الأكاديميين والدبلوماسيين وطلبة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا إلى أن دبلوماسية العلوم توفر آليات للمشاركة يمكنها كسر الحواجز وإرساء الأسس التي يمكن من خلالها نشر العلوم من أجل الصالح العام.

وجال الوفد في مرافق الجامعة، حيث التقى برئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء ونائب الرئيس الدكتور بسام حمو وأعضاء مجلس العمداء ومدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي.

وعرضت الدكتورة أبو الهيجاء خلال اللقاء مسيرة الجامعة وإنجازاتها في المجالات الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته كما اطلعت الوفد على بعض المشاريع الطلابية التي تعزز القيادة عند الشباب.

وتخللت زيارة الوفد للأردن مجموعة من الزيارات لمؤسسات علمية بما في ذلك المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط "SESAME" ، ومركز المترولوجيا الوطني والمختبرات الكيميائية الآلية في الجمعية العلمية الملكية إضافة الى زيارة المعهد الدبلوماسي الأردني حيث كانت في استقبالهم السفيرة هيفاء الخريشة.

يشار الى أن الجمعية الأميركية لتقدم العلوم والتي يترأسها الدكتور سوديب باريخ الرئيس التنفيذي التاسع عشر للجمعية تأسست عام 1848 لتعزيز العلوم والهندسة والابتكار في جميع أنحاء العالم لصالح الجميع.

--(بترا )

ع ط

20/09/2023 11:21:52