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روجينا وأحمد خالد موسى ومعتز التونى بحفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى

9/20/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة 39 مهرجان المسرح العربي ، والتى تحمل اسم الدكتور أشرف زكي، بمسرح أكاديمية الفنون، وحضر حفل الافتتاح الفنانة روجينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسي
والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وقال الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالي 40
عاما قام أستاذنا الغالي
فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم
الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليلا على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي
لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخصا غاليا علينا، فيكفي اسمك ياصديقي دون مدح ودون
ذكر إنجازاتك العظيمة إنه الدكتور أشرف زكي".

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون : "مهرجان المسرح العربي يعد من أقدم المهرجانات في مصر وتلك الدورة التي تحمل اسما عزيزا علينا ، ففي دورته الأولى كان طالبا واليوم أستاذا يحمل المهرجان اسمه
إنه الصديق العزيز والأخ
الدكتور أشرف زكي ، كل الشكر له على قبول أن تحمل
الدورة اسمه".









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