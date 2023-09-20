Wednesday, 20 September 2023 09:54 GMT

أيمن الشيوى يقدم أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العربى بحفل الافتتاح

9/20/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) قدم الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، أعضاء لجنة تحكيم الدورة 39 من مهرجان المسرح العرب ، والتي تشكلت من المخرج خالد جلال رئيساً، والمخرجة مريم أبو عوف، المخرجة مي ممدوح، الدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل، والمنتج محمد مشميش، المخرج الفنان معتز التوني، المنتج أحمد الجنانيني، المخرج أحمد خالد موسى، الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل معهد الإسكندرية، المايسترو د. طارق مهران، السيناريست الدكتور حاتم حافظ، السيناريست الفنان أمين جمال.




وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التوني، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.




وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم
الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي".







MENAFN20092023000132011024ID1107108894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث