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أشرف زكى بافتتاح المهرجان العربى: 10 آلاف جنيه جائزة سنوية باسم فوزى فهمى

9/20/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) كرم مهرجان المسرح العربي خلال حفل افتتاح الدورة 39، الدكتور أشرف زك ، والذي تحمل الدورة اسمه، وقال زكي: "أشكر كل زملائي وكل القائمين على المهرجان، وأحب أن أوضح أنني نجحت في إدارتي بالمعهد بفضل كل العاملين وأصدقائي، ونجحت في إدارتي للأكاديمية بفضل زملائي أيضا، فنحن نحب الأكاديمية وطالما نتنفس سنظل نعطيها ونحبها".
وأضاف زكي: "اجتمعت مع لجنة التحكيم وقررنا عمل جائزة باسم كل منهما، والجائزة ستكون بقيمة مالية كبيرة، كما قررت عمل جائزة سنوية بقيمة 10000 جنيه، وتحمل تلك الجائزة اسم الدكتور فوزي فهمي، وستمنح لعنصر واحد فقط ولا تقسم على أكثر من عنصر".

وحضر حفل الافتتاح الفنانة روچينا، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج معتز التونى، والفنان إيهاب فهمي، والدكتور الفنان أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت الكاشف.

وقال الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية: "منذ حوالى 40 عام قام أستاذنا الغالى فوزي فهمي بإطلاق هذا المهرجان وأطلق عليه اسم
الراحل زكي طليمات، ومنذ ذلك اليوم انطلق المهرجان بلا توقف ليصبح دليل على الوفاء، واليوم في الدورة 39 هو يوم استثنائي لأنه يحمل دلالات ويثير فينا الشجن والمحبة، لأن تلك الدورة تحمل اسم شخص غال علينا، فيكفى اسمك يا صديقي دون مدح ودون ذكر إنجازاتك العظيمة إنه دكتور أشرف زكي".








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