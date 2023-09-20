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مى فاروق تشكر الجمهور بعد نجاح أغنية ليه: شكرا على الطاقة الإيجابية

9/20/2023 2:33:52 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت الفنانة
مى فاروق
عن سعادتها البالغة
بالردود الإيجابية التي نالتها بعد طرح أغنيتها الجديدة "ليه"، قائلة لـ "اليوم السابع": "سعادتى لا توصف من نجاح الأغنية وإشادة الجمهور بها، ولذلك أشكر كل جمهورى في كل مكان على هذه الطاقة الإيجابية التي دعمونى بها والتي حملتنى مسئولية كبيرة تجعلنى أحافظ على ثقتهم فيا، وأتمنى أن يمنحنى الله القدرة على اختيار أغانى تنال إعجابهم وتسعدهم كما هم أسعدونى بحبهم لى".




مى فاروق

وكانت قد طرحت الفنانة مى فاروق اغنيتها الجديدة "لية" مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

يذكر أن المطربة مى فاروق كانت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مؤخراعلى شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو.


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