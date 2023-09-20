مى فاروق تشكر الجمهور بعد نجاح أغنية ليه: شكرا على الطاقة الإيجابية

وكانت قد طرحت الفنانة مى فاروق اغنيتها الجديدة "لية" مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

يذكر أن المطربة مى فاروق كانت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مؤخراعلى شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو.