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بقى زميله فى الشغل.. طيار وابنه يعيدان نفس الصورة فى عملهما بفارق 29 سنة

9/20/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشف الطيار الشاب روبن فلاورز، صورة قديمة تجمعه بوالده الطيار بمحض الصدفة، عندما كان يتصفح ألبومات الصور القديمة فى بداية 2023، بمنزل جدته، حيث عثر على الصورة القديمة التى تعود لعام 1994 والتى التقطت على متن طائرة، وظهر فيها طفلٍ صغير يجلس بجوار والده الطيّار فى قمرة القيادة ، وكان الشاب روبن، ينظر إلى والده بإعجاب بينما يبتسم والده للكاميرا.

ولطالما أحب روبن فلاورز رحلاته مع والده إلى المطار، ومرافقة والده إلى مركز تدريب الطيارين، وكان توقيت إعادة اكتشاف الصورة مثاليًا، إذ كان فلاورز، البالغ من العمر الآن 30 عامًا، على وشك اتباع خطى والده والبدء فى مسيرته كمساعد طيار لدى شركة الطيران الأمريكية، خطوط "ساوث ويست" الجوية، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

وفى الوقت ذاته، كان والد فلاورز، والذى يُدعى روبن فلاورز أيضًا، على وشك التقاعد، ويستعد لرحلته الأخيرة كربّان طائرة، وكان الثنائى، متحمسان، للعمل معا لفترة وجيزة لدى خطوط ساوث ويست الجوية، وكانا يأملان أن تتاح لهما فرصة الطيران معًا.

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1994" />
صورة الطيار مع ابنه فى عام
1994

وقال روبن فلاورز الابن: "لقد كان حلمى أن أصل إلى هذه المرحلة، والتحليق إلى جانب والدي، وربما كان هذا هو هدفى الأول فى مجال الطيران"، وبعد إعادة اكتشاف الصورة القديمة، قرّر الأب والابن أنّهما لم يرغبا فى الطيران معًا فحسب، بل أرادا إعادة إنشاء صورتهما من داخل قمرة القيادة فى التسعينيات أيضًا، وذلك بعد أكثر من عقدين من الزمن.

وهذه المرة ليس فقط كأب وابن، ولكن كزملاء وطيّارين، وفى مارس الماضى، قاد فلاورز الأب رحلته الأخيرة لدى خطوط "ساوث ويست "الجوية، حيث كان يحلّق بطائرة من مدينة أوماها بولاية نبراسكا إلى شيكاغو فى ولاية إلينوي. وكان ابنه بجانبه، كمساعده الأول.

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القيادة" />
طيار وابنه يعيدان مشهد من داخل قمرة
القيادة

وأكّد فلاورز الأب: "كان ذلك شعورًا رائعًا، أن أنظر هناك وأرى ابنى بجانبى عند قيامى بهبوطى الأخير"، وأعاد الثنائى، إنشاء صورة عام 1994، وابتسم كلاهما بسعادة فى نسخة عام 2023، وقال فلاورز الابن: "كان من الرائع أن أكون قادرًا على إعادة إحياء تلك اللحظة".

وأوضح فلاورز الابن أنّ ديناميكية العمل بين الأب والابن فى الهواء لم تختلف عن "قيامهما بتهذيب عشب الحديقة معًا، أو شيء من هذا القبيل"، ويقول: "لقد سار الأمر بسلاسة وطبيعية، وكان رائعًا"، رغم أنه أشار إلى محاولته "إثارة إعجاب" والده بمهاراته وكفاءته.


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