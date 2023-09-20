عودة المدارس.. 4 متاحف احرصى على زيارتها مع أطفالك قبل انتهاء الإجازة

عودة المدارس.. 4 متاحف احرصى على زيارتها مع أطفالك قبل انتهاء الإجازة
التاريخ
9/20/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) تحتوي مصر على العديد من المتاحف المختلفة، فهناك متاحف
تضم الآثار الشاهدة على تاريخ
مصر على مر العصور كالمتحف المصري والمتاحف الزراعية التي تضم أغرب وأندر النباتات وتاريخها، والمتاحف الدينية كالمتحف القبطي والإسلامي، ومع اقتراب نهاية إجازة الصيف والعودة إلى المدارس توجد متاحف
يجب اصطحاب الأطفال لزيارتها قبل العام الدراسى، والتي ستثرى عقولهم بالكثير من العلوم والمعرفة، بجانب معرفة قيمة وطنهم وارتباطهم به، وهذا ما نعرضه فى هذا التقرير . المتحف القومي للحضارة المصرية
يعتبر المتحف القومي للحضارة
المصرية من أحدث المتاحف في مصر بمنطقة الفسطاط والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، ويعرض بشكل واف وشامل كل العصور التي مر بها المصريون، منذ عصر ماقبل التاريخ، وحتى الآن، وبحسب الموقع الرسمي للمتحف، يعد أكبر مركز تعليمي وبحثي للمصريين والأجانب، كما يقع بجانب مصر القديمة بتاريخها العريق، وفي هذه البقعة التاريخية التي يتغنى بتفاصيلها العالم أجمع، فهذا المتحف يعتبر رحلة مثالية للعائلة خاصة للأطفال قبل عودة المدارس.
المتحف القومي للحضارة المتحف القبطي
يعتبر المتحف القبطي من أهم المتاحف الموجودة في مصر حيث يضم أكبر عدد من مجموعة من الآثار القبطية في العالم، حيث
يحتوي على المزيد من الأعمال الفنية، بين الفن القبطي والثقافات السائدة بما في ذلك الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعثمانية، وتطورها ليصبح لها شخصيتها وهويتها الخاصة، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمتحف.
المتحف القبطي متحف الشمع
يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف تميزا في مصر، حيث يضم العديد من الأعمال الفنية الذي تم تصميمها من الشمع، حيث يضم أكثر من 116 تمثالا و26 منظرا تحكي تاريخ مصر منذ بداية الأسرة ال18 الفرعونية
حتى ثورة 23 يوليو.
متحف الشمع متحف الأسلحة
يتميز هذا المتحف باحتوائه على أسلحة شاهدة على الحروب التى خاضتها مصر والتي زينت قصر عابدين، مثل الدروع والمدافع، والسيوف والخناجر والسهام، والطلقات، إلى بعض الأسلحة التي تم إهداؤها للوالى محمد علي وأسرته، ليس ذلك فحسب بل يوجد به العديد من الأسلحة البيضاء النادرة، التي تم تصنيعها على مر العصور، فهو متحف يتميز بطابع معماري يمزج بين الطراز التراثي والمعاصر.
متحف الاسلحة
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