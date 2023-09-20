عودة المدارس.. 4 متاحف احرصى على زيارتها مع أطفالك قبل انتهاء الإجازة

يعتبر المتحف القومي للحضارة

المصرية من أحدث المتاحف في مصر بمنطقة الفسطاط والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، ويعرض بشكل واف وشامل كل العصور التي مر بها المصريون، منذ عصر ماقبل التاريخ، وحتى الآن، وبحسب الموقع الرسمي للمتحف، يعد أكبر مركز تعليمي وبحثي للمصريين والأجانب، كما يقع بجانب مصر القديمة بتاريخها العريق، وفي هذه البقعة التاريخية التي يتغنى بتفاصيلها العالم أجمع، فهذا المتحف يعتبر رحلة مثالية للعائلة خاصة للأطفال قبل عودة المدارس.

يعتبر المتحف القبطي من أهم المتاحف الموجودة في مصر حيث يضم أكبر عدد من مجموعة من الآثار القبطية في العالم، حيث

يحتوي على المزيد من الأعمال الفنية، بين الفن القبطي والثقافات السائدة بما في ذلك الفرعونية، واليونانية، والرومانية، والبيزنطية والعثمانية، وتطورها ليصبح لها شخصيتها وهويتها الخاصة، وذلك بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمتحف.

يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف تميزا في مصر، حيث يضم العديد من الأعمال الفنية الذي تم تصميمها من الشمع، حيث يضم أكثر من 116 تمثالا و26 منظرا تحكي تاريخ مصر منذ بداية الأسرة ال18 الفرعونية

حتى ثورة 23 يوليو.

يتميز هذا المتحف باحتوائه على أسلحة شاهدة على الحروب التى خاضتها مصر والتي زينت قصر عابدين، مثل الدروع والمدافع، والسيوف والخناجر والسهام، والطلقات، إلى بعض الأسلحة التي تم إهداؤها للوالى محمد علي وأسرته، ليس ذلك فحسب بل يوجد به العديد من الأسلحة البيضاء النادرة، التي تم تصنيعها على مر العصور، فهو متحف يتميز بطابع معماري يمزج بين الطراز التراثي والمعاصر.



