أشهر النظارات في السينما المصرية منها موضة 2024.. أبرزها نظارة مستر كاراتيه

أشهر النظارات في السينما المصرية منها موضة 2024.. أبرزها نظارة مستر كاراتيه
التاريخ
9/20/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7)
العمل الفني يتطلب الكثير من التفاصيل، بداية من اختيار القصة التي تدور من خلالها الأحداث، حتى الأداء الفني من جانب الممثلين، وصولاً لتفاصيل الشخصية من ملابس وإكسسوارات، ومن بين هذه الاكسسوارات النظارات، التي قد تكون معبرة عن الشخصية، والتي قد تدل على جزء خفي منها لن نراه من أداء الممثل فقط، لذا نستعرض بعضاً من أشهر النظارات الشمسية التي ميزت الكثير من الشخصيات السينمائية ومنها ما يعتبر موضة خريف 2023 . نظارة أحمد زكي
ظهر النجم أحمد زكي خلال أحداث فيلم "مستر كاراتيه" وذلك خلال غنائه أغنية الفيلم "أيوة يا دنيا يا بنت الايه" بنظارة شمس دائرية الشكل، تميزت بشكلها غير المألوف وعن الحجم المعتاد للنظارات الشمسية، الأمر الذي جعلها ملفتة للأنظار، ومع دخول فصل الخريف تعتبر هذه النظارة موضة خريف 2023 مرة أخرى، والتي تناسب الشباب والفتيات على حد سواء.
مستر كاراتيه
النظارة الدائرية نظارة نادية لطفي
تميزت النجمة نادية لطفي باستخدامها للاكسسوارات خاصة بفيلم النظارة السوداء، ومن اسم الفيلم واضح ما هي قطعة الاكسسوار التي خطفت الأنظار، وهي النظارة الشمسية مستطيلة الشكل، والتي عاودت الظهور بها مرة أخرى، بل وستكون موضة خلال فصل الشتاء 2024.
نظارة مستطيلة
نظارة نادية لطفي نظارة فاتن حمامة
الشخصية المسئولة عن مهنتها وعن عائلتها في نفس الوقت، فقد برعت النجمة الراحلة فاتن حمامة في تجسيد الشخصية القوية، وكانت ملامحة الهادئة ورقيها ضمن تفاصيل الشخصية، ومن ضمن المشاهد التي ظهرت فيها سيدة الشاشة عندما كانت ترتدي النظارة الخاصة بها، والتي ظهرت تفاصيل هذه النظارة وهو "الشنبر" أو جسم النظارة الضخم، فهذا الشكل تحديداً عاود الظهور سواء في نظارات النظر أو النظارات الشمسية.
نظارة فاتن حمامة
نظارة كبيرة نظارة عبد المنعم مدبولي
كان النجم الكوميدي الراحل عبد المنعم مدبولي لا يستخدم الكثير من الأكسسوارات، ولكنه عرف طوال مسيرته الفنية بنظارته الخاصة، والتي تميزت بالهيكل السميك والزجاج البارز قليلاً، وبنفس تفاصيل هذه النظارة ظهرت مرة أخرى بجميع ألوانها منها الأبيض والأزرق وبعض الألوان النارية كموضة بارزة هذا العام، وستستمر حتى عام 2024.
موضة 2024
نظارة عبد المنعم مدبولي
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