أشهر النظارات في السينما المصرية منها موضة 2024.. أبرزها نظارة مستر كاراتيه

العمل الفني يتطلب الكثير من التفاصيل، بداية من اختيار القصة التي تدور من خلالها الأحداث، حتى الأداء الفني من جانب الممثلين، وصولاً لتفاصيل الشخصية من ملابس وإكسسوارات، ومن بين هذه الاكسسوارات النظارات، التي قد تكون معبرة عن الشخصية، والتي قد تدل على جزء خفي منها لن نراه من أداء الممثل فقط، لذا نستعرض بعضاً من أشهر النظارات الشمسية التي ميزت الكثير من الشخصيات السينمائية ومنها ما يعتبر موضة خريف 2023 .

ظهر النجم أحمد زكي خلال أحداث فيلم "مستر كاراتيه" وذلك خلال غنائه أغنية الفيلم "أيوة يا دنيا يا بنت الايه" بنظارة شمس دائرية الشكل، تميزت بشكلها غير المألوف وعن الحجم المعتاد للنظارات الشمسية، الأمر الذي جعلها ملفتة للأنظار، ومع دخول فصل الخريف تعتبر هذه النظارة موضة خريف 2023 مرة أخرى، والتي تناسب الشباب والفتيات على حد سواء.

تميزت النجمة نادية لطفي باستخدامها للاكسسوارات خاصة بفيلم النظارة السوداء، ومن اسم الفيلم واضح ما هي قطعة الاكسسوار التي خطفت الأنظار، وهي النظارة الشمسية مستطيلة الشكل، والتي عاودت الظهور بها مرة أخرى، بل وستكون موضة خلال فصل الشتاء 2024.





الشخصية المسئولة عن مهنتها وعن عائلتها في نفس الوقت، فقد برعت النجمة الراحلة فاتن حمامة في تجسيد الشخصية القوية، وكانت ملامحة الهادئة ورقيها ضمن تفاصيل الشخصية، ومن ضمن المشاهد التي ظهرت فيها سيدة الشاشة عندما كانت ترتدي النظارة الخاصة بها، والتي ظهرت تفاصيل هذه النظارة وهو "الشنبر" أو جسم النظارة الضخم، فهذا الشكل تحديداً عاود الظهور سواء في نظارات النظر أو النظارات الشمسية.





كان النجم الكوميدي الراحل عبد المنعم مدبولي لا يستخدم الكثير من الأكسسوارات، ولكنه عرف طوال مسيرته الفنية بنظارته الخاصة، والتي تميزت بالهيكل السميك والزجاج البارز قليلاً، وبنفس تفاصيل هذه النظارة ظهرت مرة أخرى بجميع ألوانها منها الأبيض والأزرق وبعض الألوان النارية كموضة بارزة هذا العام، وستستمر حتى عام 2024.







