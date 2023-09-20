نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية مع بداية فصل الخريف

اكتئاب الفصول هو مرض نفسي معروف ويسبب اضطرابات نفسية متفاوتة تبدأ من تقلب المزاج إلى الشعور بالاكتئاب المرضي وهو شعور سلبي ينشط مع بداية فصول السنة ولكنه يزداد بشكلٍ ملحوظ مع بداية فصل الخريف، ولا يجب الاستهانة أبدًا بهذا الاضطراب النفسي الذي يصل أحيانًا إلى الانعزالية والاحباط ويزيد في عمر الشباب ومعدل إصابة النساء به أكبر من الرجال





ووفقًا لما أشار إليها

الدكتور عبد العزيز آدم الاستشاري النفسي بعض الخطوات الهامة

التي يجب اتباعها للتغلب على اكتئاب الفصول أو الاكتئاب الموسمي للاستعداد لفصل الخريف.









كلما تم اكتشاف هذا الاضطراب مبكرًا كلما زادت فرص التغلب عليه وعلاجه، وتتمثل هذه الأعراض في تقلب المزاج وفرط التفكير مع الميل للإنعزال وتجنب التعامل مع المحيطين .





النوم والاستيقاظ في مواعيد محددة مع تجنب فرط السهر لساعات طويلة سوف يساعد على تنظيم إيقاع المخ وتحسين الحالة المزاجية والتغلب على المشاعر السلبية المرتبطة بتغيير الفصول.

تجنب تناول الوجبات السريعة غير الصحية والأكثار من تناول الخضروات والاطعمة الطبيعية الأخرى مما يساعد بشكل ملحوظ على تحسين الحالة النفسية والمزاجية.

الانتظام في ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة ساعة أو أكثر لاسيما المشي في الهواء الطلق هي أحد الانشطة التي تجلب مشاعر السعادة وتساعد بقوة على تجنب الاضطرابات النفسية الموسمية.

التدخين هو أحد الأسباب الأساسية في تقلب الحالة المزاجية والاكتئاب المصاحب لتغير الفصول لذلك يجب الإقلاع عنه للتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل.

وجود علاقات صحية مع أفراد الأسرة والأصدقاء حتى يشعر الشخص

بالأمان ويساعده ذلك بشكل فعال بالتغلب على الاضطرابات النفسية بشكل عام ولاسيما اكتئاب الفصول.

التقرب إلى الله وأداء العبادات بانتظام يعزز من الاستقرار النفسي ويمنح المشاعر الإيجابية التي تساعد في التغلب على الاكتئاب المصاحب للفصول وجميع الاضطرابات النفسية الأخرى.

في حال استمرار اكتئاب الفصول مع اتباع جميع النصائح السابقة، هنا يجب اللجوء للعلاج النفسي عن طريق الطبيب المختص والذي يصف برنامج علاجي وأدوية تحسن المزاج وتتغلب على مشاعر الاكتئاب الموسمي.



