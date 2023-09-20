نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية مع بداية فصل الخريف

نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية مع بداية فصل الخريف
التاريخ
9/20/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7)
اكتئاب الفصول هو مرض نفسي معروف ويسبب اضطرابات نفسية متفاوتة تبدأ من تقلب المزاج إلى الشعور بالاكتئاب المرضي وهو شعور سلبي ينشط مع بداية فصول السنة ولكنه يزداد بشكلٍ ملحوظ مع بداية فصل الخريف، ولا يجب الاستهانة أبدًا بهذا الاضطراب النفسي الذي يصل أحيانًا إلى الانعزالية والاحباط ويزيد في عمر الشباب ومعدل إصابة النساء به أكبر من الرجال
ووفقًا لما أشار إليها
الدكتور عبد العزيز آدم الاستشاري النفسي بعض الخطوات الهامة
التي يجب اتباعها للتغلب على اكتئاب الفصول أو الاكتئاب الموسمي للاستعداد لفصل الخريف.
الاكتئاب الموسمي والتخلص منه
العلامات المبكرة لاكتئاب الفصول
كلما تم اكتشاف هذا الاضطراب مبكرًا كلما زادت فرص التغلب عليه وعلاجه، وتتمثل هذه الأعراض في تقلب المزاج وفرط التفكير مع الميل للإنعزال وتجنب التعامل مع المحيطين .
نصائح للتخلص من اكتئاب الخريف
النوم بشكل منتظم
النوم والاستيقاظ في مواعيد محددة مع تجنب فرط السهر لساعات طويلة سوف يساعد على تنظيم إيقاع المخ وتحسين الحالة المزاجية والتغلب على المشاعر السلبية المرتبطة بتغيير الفصول. تناول الأطعمة الصحية
تجنب تناول الوجبات السريعة غير الصحية والأكثار من تناول الخضروات والاطعمة الطبيعية الأخرى مما يساعد بشكل ملحوظ على تحسين الحالة النفسية والمزاجية. ممارسة الرياضة
الانتظام في ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة ساعة أو أكثر لاسيما المشي في الهواء الطلق هي أحد الانشطة التي تجلب مشاعر السعادة وتساعد بقوة على تجنب الاضطرابات النفسية الموسمية. تجنب التدخين
التدخين هو أحد الأسباب الأساسية في تقلب الحالة المزاجية والاكتئاب المصاحب لتغير الفصول لذلك يجب الإقلاع عنه للتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل. الاستقرار الأسري
وجود علاقات صحية مع أفراد الأسرة والأصدقاء حتى يشعر الشخص الطاقة الروحانية
بالأمان ويساعده ذلك بشكل فعال بالتغلب على الاضطرابات النفسية بشكل عام ولاسيما اكتئاب الفصول.
التقرب إلى الله وأداء العبادات بانتظام يعزز من الاستقرار النفسي ويمنح المشاعر الإيجابية التي تساعد في التغلب على الاكتئاب المصاحب للفصول وجميع الاضطرابات النفسية الأخرى. اللجوء للعلاج النفسي
في حال استمرار اكتئاب الفصول مع اتباع جميع النصائح السابقة، هنا يجب اللجوء للعلاج النفسي عن طريق الطبيب المختص والذي يصف برنامج علاجي وأدوية تحسن المزاج وتتغلب على مشاعر الاكتئاب الموسمي.
الاكتئاب الموسمي
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