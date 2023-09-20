4 استخدامات للأكواب الورقية المستعملة .. منها قصيص زرع

يمكن استخدام الاكواب الورقية كقصيص للزرع، خاصة النباتات الصغيرة، كما يمكنك جعل أطفالك يقومون بذلك بأنفسهم، لجعل الاستفادة تكون مرتين، مرة بإعادة التدوير ومرة أخرى بجعل طفلك يُنمي عشقه للنباتات والزراعة.



يمكنك أيضاً جعل الأكواب الورقية كطبق لطعام الطيور والحيوانات الأليفة مثل القطط، وضع بواقي الطعام بداخلها أو بعض الحبوب وضع الأكواب في المكان الذي تأتي فيه هذه الحيوانات.

بتصميمات مبهجة يمكنك استخدام بعض الاكواب في صنع اشكال هندسية جميلة، وذلك بالاستعانة بأطفالك لجعل التفاصيل أكثر إثارة وحماس، بجانب تعليمهم تفاصيل هذا النوع من الفن وهو فن الديكوباج، ويمكنك استبدال الغراء لتثبيت هذه الأوراق بمعجون مطبوخ من النشا والمياه لكي تتماسك جيداً هذه الأشكال.

الكثير من الأطفال يحبون اللعب بالألوان، يمكنك تجميع الأكواب الورقية المستعملة، وجعلهم يلونوها، ويغيرون اشكالها، ومن ثم استخدامها كحافظة للأقلام أو الاكسسوارات، أو حتى المفاتيح.



