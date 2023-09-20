4 استخدامات للأكواب الورقية المستعملة .. منها قصيص زرع

4 استخدامات للأكواب الورقية المستعملة .. منها قصيص زرع
التاريخ
9/20/2023 2:33:49 PM
(MENAFN- Youm7) كم مرة تجدين نفسك تستخدمين أكواب القهوة الورقية، وقد تعثرين عليها في كل مكان، سواء في المنزل أو في مكان عملك على المكتب الخاص بكِ، أو حتى داخل سيارتك، ولا تعلمين أنه يمكنك استغلالها بشكل مثالي مبهج ومفيد وصديق للبيئة أيضاً، لذا نستعرض بعض استخدامات الأكواب الورقية وإعادة تدوير ها
بشكل أكثر استفادة وفقاً لموقع "lovepaper" . قصيص زرع
يمكن استخدام الاكواب الورقية كقصيص للزرع، خاصة النباتات الصغيرة، كما يمكنك جعل أطفالك يقومون بذلك بأنفسهم، لجعل الاستفادة تكون مرتين، مرة بإعادة التدوير ومرة أخرى بجعل طفلك يُنمي عشقه للنباتات والزراعة.
قصيص زرع إطعام للحيوانات الأليفة
يمكنك أيضاً جعل الأكواب الورقية كطبق لطعام الطيور والحيوانات الأليفة مثل القطط، وضع بواقي الطعام بداخلها أو بعض الحبوب وضع الأكواب في المكان الذي تأتي فيه هذه الحيوانات.
تغذية الطيور تصميم حرف يدوية
بتصميمات مبهجة يمكنك استخدام بعض الاكواب في صنع اشكال هندسية جميلة، وذلك بالاستعانة بأطفالك لجعل التفاصيل أكثر إثارة وحماس، بجانب تعليمهم تفاصيل هذا النوع من الفن وهو فن الديكوباج، ويمكنك استبدال الغراء لتثبيت هذه الأوراق بمعجون مطبوخ من النشا والمياه لكي تتماسك جيداً هذه الأشكال.
الديكوباج لعبة طلاء الأواني
الكثير من الأطفال يحبون اللعب بالألوان، يمكنك تجميع الأكواب الورقية المستعملة، وجعلهم يلونوها، ويغيرون اشكالها، ومن ثم استخدامها كحافظة للأقلام أو الاكسسوارات، أو حتى المفاتيح.
تلوين الأواني
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