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«خالد صبري هولدينج» تطرح مرحلة «LAKE HOUSE» ضمن مشروع «Rosail City» خلال «سيتي سكيب»

9/20/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Youm7)
«خالد صبري هولدينج» تعرض وحدات «LAKE HOUSE» بمشروع «Rosail City» لأول مرة خلال
«سيتي سكيب»
«خالد صبري هولدينج» تشارك بعروض حصرية على وحدات مشروع «Rosail City» خلال فعاليات «سيتي سكيب»


أعلنت شركة خالد صبري هولدينج مشاركتها بمرحلة جديدة ضمن مشروع Rosail City خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2023، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجاري، حيث تخطط الشركة لتقديم وحدات مميزة بعروض حصرية خلال فترة المعرض.


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قال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبري هولدينج، إن سيتي سكيب أحد الملتقيات التي تنطلق في مصر بتنظيم عالمي، وتحرص الشركة على التواجد في هذا المعرض الهام، مشيرا إلى أن هذا المعرض يحظى بإقبال جماهيري قوي وحرص من العملاء على زيارته.
وأضاف أن المعرض ينطلق في توقيت حيوي يشهد إقبال العملاء على الاستثمار في العقار باعتباره مخزنا آمنا للقيمة، كما أن هناك إقبالا قويا على الاستثمار في مشروعات لها مستقبل استثماري وتشهد أسعار الوحدات بها زيادة مستقبلية، موضحًا أن المعرض فرصة مميزة للعملاء الباحثين عن فرص استثمارية لا تتكرر.
وأوضح الدكتور شادي الزيات، مدير القطاع التجاري بشركة خالد صبري هولدينج، أن المشاركة في المعارض العقارية القوية يعد أحد الآليات التسويقية التي تعتمد عليها الشركة لتحقيق خطتها البيعية، ويعد سيتي سكيب معرضا ذا ثقة وسمعة عالمية ومحلية مميزة. وأشار إلى أن الشركة تطرح خلال المعرض مرحلة جديدة بمشروع
Rosail City، وهي مرحلة LAKE HOUSE، والتي تضم وحدات بمفهوم جديد مميز ومختلف، فالوحدة في هذه المرحلة عبارة عن فيلا كاملة الخصوصية مدخل وجراج واسانسير وجاردن خاص، ال Lake House بارتفاع مضاعف 6 مترات و Sky View ، فهي فيلات مصممة بحلول معمارية على أعلى مستوى من الرقي والجودة. وتابع أن وحدات المرحلة تتمتع باطلالة مميزة وفيو بانوراما، كما يتم خلال فترة المعرض طرح عرض حصري عبارة عن عرض تشطيب مجاني على الوحدات المباعة خلال فترة المعرض، وهو عرض تنافسي سيلقى إقبال العملاء، خاصة في ضوء ارتفاع تكلفة التشطيب حاليا. وأوضح أن مشروع «Rosail City» عبارة عن مدينة سكنية متكاملة وتقع على مساحة 56 فدانا بـ»مستقبل سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز بنسبة بنائية تصل إلى 18% فقط و82% عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات، وهو ما يعنى مشروع ذات مساحات واسعة تضمن حياة ذات جودة ورفاهية للعملاء، ويضم وحدات تتنوع بين الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وعمارات وشقق سكنية.


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وقال إن الشركة تمتلك حزمة متنوعة من الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية في منطقة الأعمال المركزية ومنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تمتلك محفظة مشروعات سكنية في التجمع الخامس واللوتس وبيت الوطن، وهو ما يحقق تنوعا ضخما في محفظة الشركة يناسب شرائح سكنية متعددة.



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