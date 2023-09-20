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هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها المقاولات بنسبة 2.3%

9/20/2023 2:33:43 PM
(MENAFN- Youm7) تراجع 12 قطاعًا البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، أعقبهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2%، وهبط قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%.



وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.5%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، 0.7%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.





وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 835.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 5460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة.







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