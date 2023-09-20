زاهى حواس خلال صالون ثقافى بالدقهلية: صوتى للرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة





وتحدث "حواس" عن الجيش المصرى قديما وحديثا، وعن أصل المصريين، مؤكدا أننا لا بد من أن نفتخر بحضارتنا المصرية القديمة.





وأشاد "حواس" بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء مصر الحديثة وتحدث عن إنجازاته من أجل الحفاظ على التراث المصرى، والاهتمام بالمتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن صوته فى الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي.





وأضاف "حواس"، أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهى، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر فى الأسرة 25، وما يقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب، وجميع ما يقال هو أكاذيب.





وأكد "حواس" أنه لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر لأنبياء الله إطلاقا، ولا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقا، ولا يمكن أن يوجد اسم نبى من أنبياء الله أو مقبرة أو معبد فرعوني.





وأكد "حواس" أن تمثال أبى الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبى الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، وتحدث عن بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبى الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.





جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفى أسامة سرايا، والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحية والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، والدكتور محمد الشربينى مدير المكتب المركزى لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحية، وعلى أبو دشيش المستشار الإعلامى للدكتور زاهى حواس.