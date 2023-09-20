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موت الخليفة المعتضد 289 هجرية.. ما يقوله التراث الإسلامى

9/20/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت في سنة 289 هجرية العديد من الأحداث لعل أبرزها موت الخليفة المعتضد وزيادة نفوذ القرامطة وانتشارهم، فما الذي يقوله التراث الإسلامي ؟






يقول كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ بن كثير تحت عنوان "ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائتين":



فيها: عاثت القرامطة بسواد الكوفة، فظفر بعض العمال بطائفة منهم، فبعث برئيسهم إلى المعتضد وهو أبو الفوارس، فنال من العباس بين يدى الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه، ثم قطعتا مع رجليه ثم قتل وصلب ببغداد.



وفيها: قصدت القرامطة دمشق فى جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طغج بن جف من جهة هارون بن خمارويه، فهزموه مرات متعددة، وتفاقم الحال بهم، وكان ذلك بسفارة يحيى بن زكرويه بن بهرويه الذى ادعى عند القرامطة أنه محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، وقد كذب فى ذلك، وزعم لهم أنه قد اتبعه على أمره مائة ألف، وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر على أهل تلك الجهة.



فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ، واتبعه طائفة من بنى الأصبغ، وسموا بالفاطميين.



وقد بعث إليهم الخليفة جيشا كثيفا فهزموه، ثم اجتازوا بالرصافة فأحرقوا جامعها، ولم يجتازوا بقرية إلا نهبوها، ولم يزل ذلك دأبهم حى وصلوا إلى دمشق فقاتلهم نائبها فهزموه مرات وقتلوا من أهلها خلقا كثيرا، وانتهبوا من أموالها شيئا كثيرا.



فإنا لله وإنا إليه راجعون.



وفى هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله فى ربيع الأول منها.



الخليفة المعتضد

هو أحمد بن الأمير أبى أحمد الموفق الملقب بناصر دين الله، واسم أبى أحمد محمد، وقيل: طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد، أبو العباس المعتضد بالله.



ولد فى سنة ثنتين، وقيل: ثلاث وأربعين ومائتين، وأمه أم ولد.



وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة، قد وخطه الشيب فى مقدم لحيته طول، وفى رأسه شامة بيضاء.



بويع له بالخلافة صبيحة يوم الاثنين إحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين، واستوزر عبد الله بن وهب بن سليمان، وولى القضاء إسماعيل بن إسحاق ويوسف بن يعقوب وابن أبى الشوارب.



وكان أمر الخلافة قد ضعف فى أيام عمه المعتمد، فلما ولى المعتضد أقام شعارها ورفع منارها.



وكان شجاعا فاضلا من رجالات قريش حزما وجرأة وإقداما وحزمة، وكذلك كان أبوه، وقد أورد ابن الجوزى بإسناده أن المعتضد اجتاز فى بعض أسفاره بقرية فيها مقثاة فوقف صاحبها صائحا مستصرخا بالخليفة، فاستدعى به فسأله عن أمره فقال:

إن بعض الجيش أخذوا لى شيئا من القثاء وهم من غلمانك.

فقال: أتعرفهم؟

فقال: نعم.

فعرضهم عليه فعرف منهم ثلاثة، فأمر الخليفة بتقييدهم وحبسهم، فلما كان الصباح نظر الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق، فاستعظم الناس ذلك واستنكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه؟

فلما كان بعد قليل أمر الخواص - وهو مسامره - أن ينكر عليه ذلك، ويتلطف فى مخاطبته فى ذلك والأمراء حضور، فدخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك، ففهم الخليفة ما فى نفسه من كلام يريد أن يبديه، فقال له: إنى أعرف أن فى نفسك كلاما فما هو؟

فقال: يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟

قال: نعم.

قلت له: فإن الناس ينكرون عليك تسرعك فى سفك الدماء.

فقال: والله ما سفكت دما حراما منذ وليت الخلافة إلا بحقه.

فقلت له: فعلام قتلت أحمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له خيانة؟

فقال: ويحك إنه دعانى إلى الإلحاد والكفر بالله فيما بينى وبينه، فلما دعانى إلى ذلك قلت له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة، وأنا منتصب فى منصبه فأكفر حتى أكون من غير قبيلته.

فقتلته على الكفر والزندقة.

فقلت له: فما بال الثلاثة الذين قتلتهم على القثاء؟

فقال: والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا القثاء، وإنما كانوا لصوصا قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم، فبعثت فجئت بهم من السجن فقتلتهم، وأريت الناس أنهم الذين أخذوا القثاء، وأردت بذلك أن أرهب الجيش لئلا يفسدوا فى الأرض، ويتعدوا على الناس، ويكفوا عن الأذى.

ثم أمر بإخراج أولئك الذين أخذوا القثاء فأطلقهم بعد ما استتابهم، وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم.







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