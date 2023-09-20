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كيف تحكم صلاح أبو سيف فى تقييد ابتسامة تحية كاريوكا

9/20/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Youm7) من الصعب جدًا على الذين رأوا تحية كاريوكا، أن يتصورها مقطبة الملامح.. فقد كانت لها ابتسامة جميلة تزين وجهها على الدوام خصوصا في مقتبل حياتها وبداية ظهورها في الوسطي السينمائي والاستعراضي.



ابتسامة كاريوكا كانت جزءًا أصيلا من شخصيتها كراقصة، غير أنها كانت مشكلتها في السينما، فكثيرًا ما لوحظ أن
تلك الابتسامة تأخذ طريقها إلى ملامحها أثناء تأديتها أحد الأدوار الجادة التي تتطلب عبوسا شديدًا.





تحية كاريوكا


صلاح أبو سيف في مذكراته، يكشف عن تلك المشكلة التي واجهها مع وجه كاريوكا المبتسم على الدوام اثناء تأدية دورها في فيلم "شباب امرأة"، إذ يقول: "لا جدال في أن تحية كاريوكا قد أدت دورها ببراعة جعلها تتحول من راقصة إلى ممثلة، لكن اثناء التصوير كانت مشكلتي أنها تمثل وهي مبتسمة دائما.. وهذا ضد الدور".



ويشير أبو سيف إلى حيلة ظريفة لجأ إليها للتغلب على تلك المعضلة، فيقول: كان لابد من استثارة غضبها حتى تعطينا ما نريد، وقد تكفل مدير الإنتاج واسمه فريد جابر – رغم خفة ظلة- بذلك فكان يدخل عليها غرفة المونتاج ودون أن نعرف ما قاله، تخرج وهي في ذروة الغضب وتريد أن تدخل في مشاجرة مع أي شخص، حتى أن فردوس محمد التي لعبت دور الأم كانت تقول " خلصونا من الست دي.. دي عاوزه تتخانق، ويضيف أبو سيف: فكنت أسارع بتسجيل المشاهد المطلوب أن تبدو فيها شرسة كأنها نمرة استوائية.



ويوضح أبو سيف: " وفى المشاهد التي كنا نريدها فيها مبتسمة وعلى طبيعتها كان رمسيس المنتج يذهب إليها قبل التصوير ويقول لها مدللا مشجعا: "يا سكر يا قمر يا ست الكل لو عملتي المشهد حلو لكي عندي عشرة جنيهات وكان مبلغا كبيرًا في ذلك".






حيلة أبو سيف في اثارة تحية كاريوكا لم يكن جواز مرور فيلم شباب امرأة الوحيد إلى الجماهير، فقد واجه أبو سيف معضلة أخري وهي، أن شكري سرحان لم يكن نجما بمقاييس الشباك ولا كاريوكا، لذلك لجأ أبو سيف لإجراء تعديلات على السيناريو مسندًا لشادية دورًا ثانويا، لأنها كانت من نجوم الشباك آنذاك واسمها سيشكل فارقا كبيرًا على أفيش الفيلم".



يقول أبو سيف أن ذلك التعديل خلق فارقا في الأجور فشادية أخذت عن دورها الثانوي هذا 1000 جنيه بينما تقاضت كاريوكا النجمة الأولي للفيلم 500 جنيه وجاء شكري
فى المرتبة الثالثة
أخذ 300 جنيه.



ولا يفوت أبو سيف أن يلف إلى أن كاريوكا أنفقت بكرمها ما تقاضته على صُناع الفيلم إذ يقول:" الحقيقة أنها إنسانة لطيفة وجريئة وتتسم بالشهامة والكرم، فقد صرفت كل أجرها على الطعام الذى كانت تدعونا إليه طوال أيام التصوير".







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