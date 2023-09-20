تشمل السمك والحساء.. شاهد قائمة تسوق مايكل أنجلو بخط يده قبل 500 عام

تشمل السمك والحساء.. شاهد قائمة تسوق مايكل أنجلو بخط يده قبل 500 عام
التاريخ
9/20/2023 2:33:40 PM
(MENAFN- Youm7) حساء الشمر والخبز والرنجة والأنشوجة والتورتيلي والنبيذ، هذه قائمة طعام كتبها فنان عصر النهضة الإيطالى الشهير مايكل أنجلو لخادمه الأمي وقد عرضت في متحف كازا بوناروتي المتواجد فى إيطاليا.
كان فنان عصر النهضة الإيطالي العظيم مايكل أنجلو يأكل السمك والخبز مثل معظم الأشخاص الآخرين وفي قائمته المكتوبة بخط اليد والتي تعود للقرن السادس عشر والتي تضم 15 عنصرًا من منتجات البقالة مع الرسوم التوضيحية المصاحبة، طلب الفنان السمك والخبز واثنين من حساء الشمر والرنجة
وأربعة أنشوجة وتورتيلي ونبيذ، من بين أشياء أخرى.
لقد رسم المواد الغذائية ليس فقط من أجل المتعة، بل لأن خادمه كان أميًا، وقد تم أرشفة قائمة البقالة هذه في متحف كازا بوناروتي في فلورنسا، حيث يمكن للمرء العثور على المزيد من الملاحظات المكتوبة بخط يد الفنان، والأعمال الفنية مثل "مادونا الدرج المرسومة عام 1490.
ظهرت قائمة البقالة نفسها في معرض في متحف سياتل للفنون قبل بضع سنوات، إلى جانب 11 رسمًا آخر، أيضًا من
متحف كازا بوناروتي ومع ذلك، فإن قائمة البقالة هذه، إلى جانب أي رسومات تخطيطية لأعمال فنية رائعة وليس الأعمال نفسها، هي عكس ما كان مايكل أنجلو يريد أن يراه الجمهور.
يقول مؤرخ الفن جاري رادكي وفقا لموقع
hyper allergicأن مايكل أنجلو لم يكن يريد أن يرى أي شخص أي شيء أقل من الأعمال المكتملة والمكتملة، وأن الفنان كان رجل صقل صورته باعتباره عبقريًا ملهمًا.
بالنظر إلى سياق متحف الفن المعاصر، قد يتوقع المرء رؤية هذه القائمة مستنسخة كملصق تذكاري ممتاز ومع ذلك، فإن قائمة البقالة هذه تبدو ملهمة على الأقل لأنها تذكرنا بأنه حتى الفنانين المشهورين يحتاجون إلى تناول الطعام.
قائمة طعام مايكل انجلو
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