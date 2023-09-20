تشمل السمك والحساء.. شاهد قائمة تسوق مايكل أنجلو بخط يده قبل 500 عام

كان فنان عصر النهضة الإيطالي العظيم مايكل أنجلو يأكل السمك والخبز مثل معظم الأشخاص الآخرين وفي قائمته المكتوبة بخط اليد والتي تعود للقرن السادس عشر والتي تضم 15 عنصرًا من منتجات البقالة مع الرسوم التوضيحية المصاحبة، طلب الفنان السمك والخبز واثنين من حساء الشمر والرنجة

وأربعة أنشوجة وتورتيلي ونبيذ، من بين أشياء أخرى.

لقد رسم المواد الغذائية ليس فقط من أجل المتعة، بل لأن خادمه كان أميًا، وقد تم أرشفة قائمة البقالة هذه في متحف كازا بوناروتي في فلورنسا، حيث يمكن للمرء العثور على المزيد من الملاحظات المكتوبة بخط يد الفنان، والأعمال الفنية مثل "مادونا الدرج المرسومة عام 1490.

ظهرت قائمة البقالة نفسها في معرض في متحف سياتل للفنون قبل بضع سنوات، إلى جانب 11 رسمًا آخر، أيضًا من

متحف كازا بوناروتي ومع ذلك، فإن قائمة البقالة هذه، إلى جانب أي رسومات تخطيطية لأعمال فنية رائعة وليس الأعمال نفسها، هي عكس ما كان مايكل أنجلو يريد أن يراه الجمهور.

يقول مؤرخ الفن جاري رادكي وفقا لموقع

hyper allergicأن مايكل أنجلو لم يكن يريد أن يرى أي شخص أي شيء أقل من الأعمال المكتملة والمكتملة، وأن الفنان كان رجل صقل صورته باعتباره عبقريًا ملهمًا.

بالنظر إلى سياق متحف الفن المعاصر، قد يتوقع المرء رؤية هذه القائمة مستنسخة كملصق تذكاري ممتاز ومع ذلك، فإن قائمة البقالة هذه تبدو ملهمة على الأقل لأنها تذكرنا بأنه حتى الفنانين المشهورين يحتاجون إلى تناول الطعام.



